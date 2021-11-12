

للأسبوع الثالث على التوالي تشهد أسعار الحديد اليوم الجمعة 12-11-2021 بالأسواق المصرية ، ثباتا ملحوظا خلال التعاملات اليومية على مدار الأسبوع وسط ركود في الطلب بالسوق المحلية، وتوقعات من البعض بإحتماليه هبوط أسعار الحديد متأثرا بتراجع أسعاره عالميا خلال الفترة الحالية.

ويسعى عدد من مصانع الحديد لتصريف مخزونها عبر المشروعات القومية والعملاقة فى ظل حالة الركود ، واعلان المصانع عن ثبات أسعار الحديد اليوم ، فيما يتراوح سعر طن حديد التسليح في مصر ما بين 14900-15300 جنيه تسليم ارض مصنع بعد الزيادات الجديدة.

سعر الحديد

أسعار الحديد في مصر

ويرصد موقع المال أسعار الحديد اليوم في مصر الجمعة 12-11-2021

سعر حديد عز اليوم

وشهد سعر حديد عز اليوم ثبات في حديد التسليح ، ليبلغ نحو 15 ألف جنيهًا للطن تسليم أرض مصنع وهي الاعلي انتاجية في مصر

سعر حديد المصريين

كما سجل سعر مصنع حديد المصريين المملوكة لرجل الاعمال احمد ابوهشيمه استقرار متواصل خلال تعاملات اليوم ليبلغ سعر الطن نحو 14900 جنيهًا للطن

سعر حديد الجارحي اليوم

اما عن سعر مصنع حديد الجارحي في مصر فمازال عند مستوياته المرتفعه ليسجل نحو 15250 جنيه تسليم ارض مصنع وسط هبوط في المبيعات.

سعر حديد بشاي للصلب

فيما لم يتغير أسعار الحديد اليوم صنف بشاي للصلب عند 15300 جنيه للطن تسليم ارض مصنع وهو الاعلي سعرا في مصر.

سعر حديد السويس للصلب

كما استقر سعر مصنع حديد السويس للصلب ، ليبلغ سعر طن حديد السويس نحو 14900 جنيه للطن تسليم ارض مصنع.

سعر حديد المراكبي اليوم

وواصل مصنع حديد المراكبي ثباته بشكل ملحوظ عند مستوي 15300 جنيه للطن تسليم ارض مصنع والذي يعد مصنعها ضمن المصانع المتكاملة فى مصر.

سعر حديد العشري للصلب

ويعد مصنع حديد العشري للصلب من المصانع الاستثمارية واعلن ثبات سعره ليسجل الطن نحو 15 ألف جنيه للطن تسليم ارض مصنع

سعر حديد الجيوشي للصلب

كما سجل الطن مصنع حديد الجيوشي نحو 15 الف جنيه للطن تسليم ارض مصنع بعد زيادته نحو 700 جنيه للطن

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