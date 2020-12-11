اقتصاد وأسواق

أسعار الحديد اليوم الجمعة 11-12-2020 بالأسواق المصرية

سجلت أسعار الحديد اليوم الجمعة 11 ديسمبر 2020 بالأسواق المصرية ، استقرارا ملحوظا بعد صعود كبيرا لمدة يومان على التوالي خلال ديسمبر الجاري في أقل من أسبوع بمتوسط 300-500 جنيه للطن، نتيجة ارتفاع أسعار البليت عالميا ليتأثر به السوق المحلية.…

عمر سالم 9:21 ص, الجمعة, 11 ديسمبر 20 9:21 ص, الجمعة, 11 ديسمبر 20

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سجلت أسعار الحديد اليوم الجمعة 11 ديسمبر 2020 بالأسواق المصرية ، استقرارا ملحوظا بعد صعود كبيرا لمدة يومان على التوالي خلال ديسمبر الجاري في أقل من أسبوع بمتوسط 300-500 جنيه للطن، نتيجة ارتفاع أسعار البليت عالميا ليتأثر به السوق المحلية.

وسجل متوسط سعر حديد التسليح في مصر بين 11400-11600 جنيه للطن أرض مصنع هذا الاسبوع لدي اغلب الشركات المنتجة لحديد التسليح.

وسجلت أسعار الحديد في مصر ارتفاعا كبير خلال الاسبوعين الماضي والجاري على خلفية أسعار الخامات عالميًا بنسب متفاوتة خلال الأيام الحالية ليبلغ اجمالى ماتم زيادته حوالى 1500 جنيه للطن خلال شهرين.

الحديد - والصلب
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قال عبد الخالق فرحات رئيس شركه المتحدة لتجارة مواد البناء لـ“المال”، إن أسعار الحديد اليوم في مصر قد ترتفع بشكل جنوني مما اغضب المستهلكين والتجار ، وانتظار البعض لعودة السعر للانخفاض تمهيدا للشرا

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أسعار الحديد اليوم في مصر

وترصد المال أسعار الحديد في مصر على مدار الاسبوع وهى كالتالي اليوم 11 دبسمبر 2020

سعر حديد عز اليوم

سجل سعر حديد التسليح عز اليوم صعودا في الأسواق المحليه نحو 11609 جنيه للطن تسليم أرض مصنع

سعر حديد المصريين

اما سعر حديد المصريين المملوكة لرجل الاعمال احمد ابوهشيمه عند 11500 جنيه للطن

سعر حديد الجارحي

سجل سعر حديد الجارحي في مصر اليوم نحو 11500 جنيها للطن أرض مصنع

سعر حديد بشاي للصلب

فيما ارتفع سعر حديد بشاي في مصر اليوم ال عند 11550 جنيها للطن.

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سعر حديد السويس الصلب

سجل سعر حديد السويس للصلب اليوم 11500 جنيها للطن

سعر حديد المراكبي اليوم

ارتفع سعر حديد المراكبي عند 11450جنيها للطن

سعر حديد العشري للصلب

قفز سعر حديد العشري للصلب الى 11450 جنيها

يذكر أن
وتختلف الاسعار لحظية ، ا يتم تطبيقها حاليا كما يتم تحديثها بشكل يومي ، ومن الممكن ان تختلف أسعار الحديد في مصر المذكورة في هذا التقرير من محافظة لأخرى، ويزيد سعر الطن بحد أقصى 200 جنيه في المحافظات

كما يختلف سعر الحديد باختلاف رؤى الشركات المصنعة له بحسب الجودة التي تنتجها الشركة، وهذا الاختلاف خاضع لاسم الشركة المنتجة للحديد، كما أن هذه الأسعار هي تسليم أرض مصنع، وترتفع عند التجار

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ارتفاع مرتقب في أسعار الحديد اليوم.ط

وشهد سعر خام الحديد ” البليت” ارتفاعا خلال تعاملات الايا نحو بنحو 20 دولارا للطن ليسجل 545 دولار معرفش بيكرهنا ولا عي ، كما سجلت الخردة نحو 400 دولار.

وتنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية.

وأظهرت الإحصاءات الصادرة عن البنك المركزى المصرى أن إجمالى إنتاج مصر من الحديد، خلال العام الماضي من يناير حتى ديسمبر 2019 بلغ 7.474 مليون طن، فيما بلغ إجمالى مبيعات العام الماضي 7.344 مليون

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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