واصلت أسعار الحديد اليوم الجمعة 11 يونيو 2021 بالأسواق المصرية الاستقرار بشكل ملحوظ للأسبوع الثاني علي التوالي، مع ثبات أسعار الخامات عالميا في بورصة المعادن بلندن وغيرها، بعد هبوط طفيف للخامات مطلع الأسبوع الجاري ولم تقم الأسواق المحلية بخفض أسعارها.

وتسود بعض التوقعات حول إمكانية خفض مصانع الحديد لأسعارها في مصر خلال الأيام المقبلة تأثرا بالسعر العالمي، لكنهم أوضحوا أنه من الممكن أن تعاود الأسعار العالمية الصعود مجددا، فيما لم تشهد أسعار الحديد اليوم في مصر تغيرا ليتراوح متوسط سعر طن حديد التسليح في مصر ما بين 14300 -14600 جنيه تسليم أرض المصنع.

سعر الحديد

أسعار الحديد في مصر اليوم

وينشر موقع المال أسعار الحديد اليوم في مصر على مدار الأسبوع وذلك خلال اليوم الجمعة 11-6-2021

سعر حديد عز اليوم

شهد سعر حديد التسليح عز استقرارا على مدار شهرين ليبلغ نحو 14600 جنيه للطن تسليم أرض مصنع.

سعر حديد المصريين

فيما لم يتغير سعر مصنع حديد المصريين المملوكة لرجل الأعمال أحمد أبو هشيمة وواصل ثباته ليبلغ 14500 جنيه للطن.

سعر حديد الجارحي اليوم

كما لم يشهد سعر حديد الجارحي في مصر أي تغير ليبلغ نحو 14450جنيها للطن تسليم أرض مصنع.

سعر حديد بشاي للصلب

وسجل أسعار الحديد اليوم نوع بشاي للصلب عند 14500 جنيه للطن أرض مصنع، والذي يعد ضمن المصانع الأعلى إنتاجية داخل السوق.

سعر حديد السويس للصلب

فيما استقر سعر حديد السويس للصلب استقراره فى السوق اليوم عند 14500 جنيه.

سعر حديد المراكبي اليوم

فيما لم يشهد سعر حديد المراكبي اي تغير ويستقر عند 14500 للطن والذي يعد مصنعها ضمن المصانع المتكاملة فى مصر.

سعر حديد العشري للصلب

سعر حديد العشري للصلب لم يتغير ليسجل الطن نحو 14300 جنيه تسليم أرض مصنع.

جدير بالذكر أن أسعار الحديد تختلف بشكل مستمر وقد يتغير أسبوعيا أو شهريا وليست بشكل يومي، كما أن الأسعار المعلنة هي التى يتم تطبيقها حاليا للتجار وليس للمستهلك، حيث يتم إضافة نحو 200-300 جنيه ما يعرف بالنولون او مصاريف النقل.

جدير بالذكر أن بيانات غرفة الصناعات المعدنية، تشير إلى أن إنتاج مصر سجل حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت.