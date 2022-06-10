أسعار الحديد اليوم الجمعة 10-6-2022.. والجارحي الأقل بقيمة 17850 جنيها للطن

مازالت أسعار الحديد اليوم الجمعة 10-6-2022 بالأسواق المحلية تسجل ثباتا ملحوظا ومتواصل للاسبوع الثاني بالتزامن مع حالة من عدم الاستقرار والضبابية في أسواق المعادن عالميا ، فيما يسعي عدد من المصانع للتوسع في الصادرات او توريد منتجاتها للمشروعات القومية الضخمة التي تنفذها الحكومة.

كما يستمر الترقب من جانب التجار والمستهلكين حول امكانيه تحرك الاسعار في ظل ارتفاع سعر الدولار امام الجنية مؤخرا وارتفاع سعر الطاقة عالميا ومدي تأثيره على تكلفة انتاج حديد التسليح ويتراوح أسعار الحديد اليوم متوسطها ما بين 17850 الى 18170 جنيها للطن تسليم ارض مصنع .

سعر الحديد اليوم

وترصد المال في التقرير التالي سعر الحديد اليوم في مصر الجمعة 10-6-2022 :-

سعر حديد عز اليوم

للاسبوع الثاني على التوالي يسجل سعر حديد عز اليوم استقرار متواصل ليبلغ السعر اليوم نحو 18170 جنيها للطن غير شامل تكلفة النقل ” النولون” للمستهلك النهائي.

سعر حديد السويس اليوم

كما لم يتحرك سعر حديد السويس اليوم ليسجل ثباتا خلال التعاملات الاسبوعية ليصل السعر نحو 18070 جنيها للطن تسليم ارض مصنع.

سعر حديد الجارحي اليوم

فيما سجلت أسعار الحديد اليوم بمصنع الجارحي مستويات منخفضه على مدار الاسبوع الجاري ، ليبلغ طن حديد الجارحي نحو 17850 جنيها للطن تسليم ارض مصنع

سعر حديد المصريين

وشهد سعر حديد التسليح لدي مصنع المصريين ثبات ملحوظ ليسجل الطن نحو 18070 جنيها تسليم ارض مصنع غير شامل نولون النقل للمستهلك النهائي

سعر حديد بشاي للصلب

وسجل سعر حديد بشاي للصلب عدم تغير ليظل عند مستوياته منذ بداية الاسبوع الماضي ليبلغ نحو 18075 جنيها للطن تسليم ارض مصنع

سعر حديد المراكبي للصلب

كما لم يتغير أسعار المراكبي للصلب في التعاملات اليومية ليبلغ الطن عند 18050 جنيها للطن غير شامل التكلفة النهائية للمستهلك

سعر حديد العشري

اما عن حديد العشري للصلب فقد واصل استقراره صباح اليوم في مصر ليبلغ نحو 18 الف جنيه للطن تسليم ارض مصنع

سعر حديد الجيوشي للصلب

كما تأثر ايضا سعر حديد الجيوشي للصلب ليبلغ نحو 17900 جنيها للطن تسليم ارض مصنع بعد انخفاضه خلال بداية التعاملات الاسبوعية الجارية.

سعر حديد مصر ستيل

وشهدت أسعار الحديد في مصر ثبات سعر مصنع مصر ستيل ايضا مثل باقي المصانع ليسجل نحو 18 الف جنيه للطن ارض مصنع