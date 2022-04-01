

ارتفاعات غير مسبوقة سجلتها أسعار الحديد اليوم الجمعة 1-4-2022 بالأسواق المصرية بعد صعود سعر طن الحديد ليلامس 21 الف جنيه تسليم ارض مصنع للطن الواحد وهو اعلى سعر في تاريخ حديد التسليح ويقترب من تسجيل 22 ألف جنيه الطن للمستهلك عند شركات حديد المصريين وبشاي للصلب.

واعلنت شركتي حديد المصريين والسويس للصلب زيادة أسعارهما امس بواقع 3000 جنيه للطن ، فيما قفزت أسعار الحديد اليوم لدي بشاي للصلب الى 20975 جنيها للطن تسليم ارض مصنع ، حيث ارجع البعض الارتفاعات الاخيرة الى أستمرار الحرب الروسية الاوكرانية وتأثر الاسواق العالمية وخاصة المعادن بتلك الازمة ، مع صعود الدولار امام الجنية.

وتسود توقعات بمواصلة سعر الحديد اليوم ارتفاعاتها لدي باقي الشركات المصنعه وابرزها حديد عز والجارحي للصلب ، فيما يتراوح سعر طن حديد التسليح في مصر ما بين 16900-20975 جنيه تسليم ارض مصنع خلال شهر ابريل الجاري.

سعر الحديد

أسعار الحديد في مصر

وتنشر المال في التقرير أسعار الحديد اليوم في مصر الجمعة 1-4-2022 لدي 9 مصانع في مصر.

سعر حديد عز اليوم

حديد عز لازال الأقل سعرا خلال شهر مارس ليبلغ نحو 17 ألف جنيهًا للطن تسليم أرض مصنع وهي الاعلي انتاجية في مصر

سعر حديد المصريين

وقفزت أسعار الحديد اليوم لدي مصنع حديد المصريين بشكل مستمر خلال التعاملات ليبلغ نحو 19900 جنيهًا للطن

سعر حديد الجارحي اليوم

ومن المرتقب اعلان مصنع حديد الجارحي اسعاره الجديدة اليوم ، ليسجل نحو 16100 جنيه تسليم ارض مصنع وسط هبوط في المبيعات.

سعر حديد بشاي للصلب

سجلت أسعار الحديد اليوم في حديد بشاي للصلب أعلي سعر في مصر علي الاطلاق حتي الان ، ليبلغ نحو 20975 جنيه للطن تسليم ارض مصنع في مصر.

سعر حديد السويس للصلب

وارتفع سعر حديد السويس للصلب في التعاملات ليواصل مستوياته ، ويسجل سعر حديد السويس نحو 19900 جنيه للطن تسليم ارض مصنع.

سعر حديد المراكبي اليوم

فيما يترقب البعض اعلان سعر مصنع حديد المراكبي والمستقر بشكل ملحوظ عند مستوي 17500 جنيه للطن ارض مصنع والمصنف ضمن المصانع المتكاملة فى مصر.

سعر حديد العشري للصلب

وأستقرت أسعار الحديد اليوم لدي مصنع حديد العشري للصلب والذي يعد ضمن مصانع الدرفله استقرار أسعارها ، ليسجل الطن نحو 16 ألف جنيه للطن تسليم ارض مصنع

سعر حديد الجيوشي للصلب

وشهد مصنع حديد الجيوشي تسجيل أسعار قرب 16 الف جنيه للطن تسليم ارض مصنع.

سعر حديد مصر ستيل

وسجلت أسعار الحديد لدي مصنع مصر ستيل نحو 16 الف جنيه للطن تسليم مصنع.