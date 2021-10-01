أسعار الحديد اليوم الجمعة 1-10-2021 و«حديد المصريين» تعلن أسعارها

أعلنت شركة حديد المصريين، المملوكة لرجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، تثبيت أسعار الحديد اليوم في مصر الخاص بالشركة لصنف حديد التسليح، على أن يتم تطبيق تلك الأسعار بداية من اليوم الجمعة 1-10-2021. مجموعة حديد المصريين

وأرسلت حديد المصريين إخطارًا لوكلائها يفيد بعدم تغير أسعار الحديد اليوم في مصر خلال الأسبوع الحالي، ليسجل سعر طن حديد المصريين نحو 14500 جنيه لطن حديد التسليح تسليم أرض مصنع ، وهى ثان شركه تعلن أسعارها لشهر اكتوبر.

وقال عبد الخالق فرحات، أحد تجار مواد البناء ورئيس شركة المتحدة لتجارة مواد البناء، لـ”المال”، إن سعر الطن لدى مصنع حديد المصريين سيصل الى المستهلك بسعر 14750 جنيه للجرام شاملًا النولون الخاص بنقل البضاعة من المصنع وحتى المستهلك.

ثبات أسعار الحديد اليوم رغم تراجع المبيعات

وأوضح فرحات أن ثبات أسعار الحديد اليوم عند مستوى 14500 جنيه الطن مفاجئ ، ولا سيما انه الثبات قد يتسبب فى اغلاق البعض للنشاط او نتيجة الاعباء التى على محال الذهب في ظل الركود.

وأضاف أن الجميع كان ينتظر تراجع السعر محليًّا على خلفيه الهبوط عالميًّا ولكن جاءت الأسعار مخيبة للجميع في ظل التراجع الرهيب بالمبيعات حاليًّا.

وسجل سعر شركة حديد عز اليوم نحو 14600 جنيه للطن، فيما بلغ سعر طن حديد الجارحي اليوم 14450 جنيهًا، ومن المقرر أن تعلن باقي الشىركات أسعارها، اليوم الجمعة.

واشار العضو المنتدب أن سعر طن الحديد يختلف باختلاف الشركات المصنِّعة له بحسب الجودة التي تنتجها الشركة، وهذا الاختلاف خاضع حسب اسم الشركة المنتِجة للحديد، كما أن هذه الأسعار هي تسليم أرض مصنع، وترتفع عند التجار بمقدار 200- 300 جنيه.