أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 9-8-2022.. بعد إعلان شركتين زيادة سعر الطن

بدأت أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 9-8-2022 بالأسواق المحلية في الصعود بشكل ملحوظ لدي بعض المصانع فيما تستقر لدي اغلب المصانع وعلى رأس حديد عز ، بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار امام الجنيه بالبنوك المحلية وتخطيه 19 جنيها ما تسبب في صعود تكلفة الانتاج على المصانع مؤخرا.

واعلنت شركة بشاي للصلب الاسبوع الجاري رفع سعر حديد التسليح بواقع 400 جنيه للطن ، فيما قفز سعر مصنع الجارحي للصلب بواقع 250 جنيه للطن اليوم ، فيما تسود توقعات بإعلان عدد من المصانع زيادات جديدة ، فيما يسجل متوسط أسعار الحديد اليوم ما بين 17300 الى 17900 جنيها للطن تسليم ارض المصنع عقب الارتفاع الاخير.

سعر الحديد

وترصد المال في التقرير التالي سعر الحديد اليوم في مصر الثلاثاء 9-8-2022 :-

سعر حديد عز اليوم

ويترقب السوق اعلان مصنع حديد عز اليوم أسعاره وسط ثباته ليسجل نحو 17670 جنيها للطن غير شامل تكلفة النقل ” النولون” للمستهلك النهائي وهي الاعلي انتاجية في مصر.

سعر حديد السويس اليوم

ولم يتفير أسعار حديد السويس اليوم خلال التعاملات الاسبوعية ليبلغ الطن نحو 17570 جنيها للطن تسليم ارض المصنع.

سعر حديد المصريين

وأستقر ايضا أسعار الحديد اليوم في مصر لدي مصنع حديد المصريين ليبلغ نحو 17570 جنيها للطن تسليم ارض المصنع غير شامل نولون النقل للمستهلك النهائي

سعر حديد الجارحي اليوم

ورفع مصنع حديد الجارحي سعره بقيمة 250 جنيه لطن حديد التسليح في مصر ، وبلغ نحو نحو 17550 جنيها للطن تسليم ارض المصنع وهو اقل سعر في مصر.

سعر حديد بشاي للصلب

وسجل سعر الطن في مصنع حديد بشاي للصلب الاعلي سعرا في مصر بعد زيادة أسعاره نحو 400 جنيه للطن ليبلغ 17900 جنيها للطن تسليم ارض النصنع

سعر حديد المراكبي للصلب

وشهد حديد المراكبي للصلب ثبات ملحوظ في التعاملات اليومية ليبلغ نحو 17550 جنيها للطن غير شامل التكلفة النهائية للمستهلك

سعر حديد العشري

وواصلت أسعار الحديد في مصر استقرارها لدي حديد العشري للصلب في التعاملات الاسبوعية ليبلغ نحو 17400 الف جنيه للطن تسليم ارض المصنع

سعر حديد الجيوشي للصلب

كما استقر ايضا مثل باقي المصانع سعر حديد الجيوشي للصلب ليسجل نحو 17300 جنيها للطن تسليم ارض مصنع