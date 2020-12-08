أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 بالأسواق المصرية

شهدت أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 7 ديسمبر 2020 بالأسواق المصرية ، صعودا كبيرا للمره الثانية على التوالي خلال ديسمبر الجاري في أقل من أسبوع بمتوسط 300-500 جنيه للطن فى السوق المحلي ، نتيجة ارتفاع أسعار البليت عالميا ليتأثر به السوق المحلي.

وسجل متوسط سعر حديد التسليح في مصر بين 11400-11600 جنيه للطن أرض مصنع هذا الاسبوع لدي اغلب الشركات المنتجة لحديد التسليح.

وسجلت أسعار الحديد في مصر ارتفاعا كبير خلال الاسبوعين الماضي والجاري على خلفية أسعار الخامات عالميًا بنسب متفاوتة خلال الأيام الحالية ليبلغ اجمالى ماتم زيادته حوالى 1500 جنيه للطن خلال شهرين. إلغاء رسم التنمية على واردات الصلب المسطح

قال عبد الخالق فرحات رئيس شركه المتحدة لتجارة مواد البناء لـ“المال”، إن أسعار الحديد اليوم في مصر ارتفعت بشكل جنوني مما اغضب المستهلكين والتجار ، وانتظار البعض لعودة السعر للانخفاض تمهيدا للشراء

أسعار الحديد اليوم في مصر

وترصد المال أسعار الحديد في مصر على مدار الاسبوع وهى كالتالي:

سعر حديد عز اليوم

سجل سعر حديد التسليح عز اليوم صعودا في الأسواق المحليه نحو 11609 جنيه للطن تسليم أرض مصنع

سعر حديد المصريين

اما سعر حديد المصريين المملوكة لرجل الاعمال احمد ابوهشيمه عند 11500 جنيه للطن

سعر حديد الجارحي

سجل سعر حديد الجارحي في مصر اليوم نحو 11500 جنيها للطن أرض مصنع

سعر حديد بشاي للصلب

فيما ارتفع سعر حديد بشاي في مصر اليوم ال عند 11550 جنيها للطن.

سعر حديد السويس الصلب

سجل سعر حديد السويس للصلب اليوم 11500 جنيها للطن

سعر حديد المراكبي اليوم

ارتفع سعر حديد المراكبي عند 11450جنيها للطن

سعر حديد العشري للصلب

قفز سعر حديد العشري للصلب الى 11450 جنيها

جدير بالذكر ان تلك الاسعار يتم تطبيقها حاليا كما يتم تحديثها بشكل يومي ، ومن الممكن ان تختلف أسعار الحديد في مصر المذكورة في هذا التقرير من محافظة لأخرى، ويزيد سعر الطن بحد أقصى 200 جنيه في المحافظات

كما يختلف سعر الحديد باختلاف الشركات المصنعة له بحسب الجودة التي تنتجها الشركة، وهذا الاختلاف خاضع لاسم الشركة المنتجة للحديد، كما أن هذه الأسعار هي تسليم أرض مصنع، وترتفع عند التجار

ارتفاع أسعار الحديد اليوم

واضاف فرحات ، ان سوق الحديد استقلبت الزيادات في سعر الخام العالمي لتقوم بزيادة كبيره خلال 3 اسابيع بمتوسط 1500 جنيه بالطن ، ليقترب الطن شامل النولون من 12 الف جنيه.

وشهد سعر خام الحديد ” البليت” ارتفاعا بنحو 20 دولارا للطن ليسجل 525 دولار ، كما سجلت الخردة نحو 400 دولار.

وتنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية.

وأظهرت الإحصاءات الصادرة عن البنك المركزى المصرى أن إجمالى إنتاج مصر من الحديد، خلال العام الماضي من يناير حتى ديسمبر 2019 بلغ 7.474 مليون طن، فيما بلغ إجمالى مبيعات العام الماضي 7.344 مليون