أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 30-11-2021 بالأسواق المصرية

التجار يترقبون الإعلان عن أسعار حديد التسليح اليوم

ينتظر تجار الحديد اليوم إعلان المصانع العاملة في حديد التسليح عن أسعار الحديد الثلاثاء 30-11-2021 بالأسواق المصرية ، وسط ثبات في الأسعار على مدار الأسبوع واستمرار الركود في الطلب بالسوق المحلية ، وتوقعات من التجار بعدم حدوث تغير كبير في السعر برغم هبوطها عالميا في البورصات.

وقال خالد الدجوي العضو المنتدب لحديد الماسية ، إن السوق مازالت متخبطة وهناك صعوبة في توقع ما سيحدث نتيجة القرارات المتلاحقة ، وسط مطالب بخفض الأسعار لتحريك السوق بعد هبوط المبيعات، ليستمر الحديد في الثبات ، فيما يتراوح سعر حديد التسليح في مصر ما بين 14900-15300 جنيه تسليم أرض المصنع.

سعر الحديد

أسعار الحديد في مصر

ويرصد موقع المال أسعار الحديد اليوم في مصر الثلاثاء 30-11-2021 :

سعر حديد عز اليوم

ينتظر وتترقب السوق الإعلان عن سعر حديد عز اليوم صنف حديد التسليح ، والبالغة قيمته حاليا نحو 15 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع وهي الأعلى إنتاجية في مصر.

سعر حديد المصريين

كما تترقب أيضا سعر مصنع حديد المصريين المملوك لرجل الأعمال أحمد أبوهشيمة والذي يشهد استقرارا متواصلا في تعاملات اليوم ليسجل سعر الطن نحو 14900 جنيه للطن.

سعر حديد الجارحي اليوم

فيما أعلن الأسبوع الماضي مصنع حديد الجارحي في مصر عن خفض أسعاره بواقع 350 جنيها للطن ليبلغ نحو 14900 جنيه تسليم أرض المصنع وسط هبوط في المبيعات.

سعر حديد بشاي للصلب

كما لم تتغير أسعار الحديد اليوم صنف بشاي للصلب واستقرت عند 15300 جنيه للطن تسليم أرض المصنع وهو الأعلى سعرا في مصر.

سعر حديد السويس للصلب

وشهد سعر مصنع حديد السويس للصلب ، استقرارا متواصلا ليبلغ سعر طن حديد السويس نحو 14900 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

سعر حديد المراكبي اليوم

وسجل مصنع حديد المراكبي ثباتا ملحوظا عند مستوى 15300 جنيه للطن تسليم أرض المصنع والذي يعد ضمن المصانع المتكاملة فى مصر.

سعر حديد العشري للصلب

فيما يستمر مصنع حديد العشري للصلب والذي يعد من المصانع الاستثمارية فى ثبات سعره ليسجل الطن نحو 15 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

سعر حديد الجيوشي للصلب

كما سجل الطن بمصنع حديد الجيوشي نحو 15 ألف جنيه تسليم أرض المصنع بعد زيادته نحو 700 جنيه.