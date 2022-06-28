أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 28-6-2022 وترقب لإعلان المصانع عن سعرها لشهر يوليو

تستعد الأسواق المحلية الأسبوع الجاري للإعلان عن أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 28-6-2022 بالأسواق المصرية لسعر البيع الخاص بشهر يوليو ، بالتزامن مع تذبذب الأسواق العالمية للمعادن نتيجة الأحداث الجيوسياسية يتصدرها عدم استقرار المعادن وارتفاع سعر الفائدة بأغلب دول العالم مؤخرا وأبرزها الولايات المتحدة الأمريكية.

ويتوقع التجار هبوط أو ثبات سعر حديد التسليح في مصر لشهر يوليو في ظل تثبيت المركزي المصري سعر الفائدة والكهرباء والطاقة ، وهو ما يساعد علي تهدئة السوق والأسعار بشكل عام ، فيما يتراوح سعر طن حديد التسليح في مصر ما بين 17850-18170 جنيه تسليم أرض المصنع غير شامل تكلفة النقل إلى المستهلك.

سعر حديد التسليح

أسعار الحديد في مصر

وينشر موقع المال أسعار الحديد اليوم في مصر الثلاثاء 28-6-2022:

سعر حديد عز اليوم

شهد مصنع حديد عز استقرارا في سعر حديد التسليح ، ليصل إلى 18170 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع ، ويعد حديد عز الطاقة الإنتاجية الأكبر في مصر.

سعر حديد السويس للصلب

وسجل سعر حديد التسليح اليوم في مصنع حديد السويس للصلب مستوى مرتفعا ، ليبلغ نحو 18070 جنيها للطن تسليم أرض مصنع.

سعر حديد المصريين

واستقرت أسعار الحديد اليوم في مصنع حديد المصريين للأسبوع الرابع ، ليبلغ سعر الطن نحو 18070 جنيهًا للطن.

سعر حديد الجارحي اليوم

كما شهد مصنع حديد الجارحي في مصر استقرارا متواصلا ، ليبلغ نحو 17850 جنيها تسليم أرض مصنع وهو الأقل سعرا في مصر.

سعر حديد بشاي للصلب

وشهدت أسعار مصنع حديد بشاي للصلب ثباتا مستمرا أيضا مثل غيره ، ليسجل نحو 18075 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع في مصر.

سعر حديد المراكبي اليوم

ولم تتغير أسعار الحديد اليوم في مصر لدى مصنع حديد المراكبي طوال شهر يونيو الجاري ، فقد بلغ سعر المصنع نحو 18050 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

سعر حديد العشري للصلب

وأعلن مصنع حديد العشري للصلب استمرار ثبات أسعاره ، ليسجل الطن نحو 18 ألف جنيه للطن تسليم أرض مصنع

وتنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية.