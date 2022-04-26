أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 26-4-2022 بالأسواق المصرية

شهدت أسعار الحديد اليوم في مصر لدي شركة حديد عز استقرارا متواصلا ليستمر سعر حديد التسليح عند مستوياته ، اليوم الثلاثاء 26-4-2022 ، للاسبوع الثالث على التوالي على التوالي مع ترقب السوق للاسعار الجديدة الخاصة بشهر مايو المقبل..

وقال أحد تجار مواد البناء ، أن حديد عز أرسلت إخطارا لوكلائها يفيد باستقرار أسعار الحديد في مصر الخاصة بها لشهر ابريل الجاري ، ليسجل سعر طن حديد عز نحو 20, ألف جنيه تسليم أرض مصنع، وهو الأعلي والأكبر حصة سوقية في مصر والشرق الاوسط.

الحديد

وأوضح للمال أن سعر الحديد اليوم في مصر يختلف باختلاف الشركات المصنِّعة له بحسب الجودة التي تنتجها الشركة، وهذا الاختلاف خاضع حسب اسم الشركة المنتِجة للحديد، كما أن هذه الأسعار هي تسليم أرض مصنع، وترتفع عند التجار بمقدار 200- 300 جنيه.

قال ان تغير أسعار الطاقة عالميا مع ارتفاع سعر الغاز الطبيعي من الممكن ان يساهم في زيادة أسعار الحديد اليوم في مصر لاسيما في ظل النقص بالطاقة الانتاحية للمصانع في الفترة الاخيرة تعاني من نقص في المواد الخام

من جانبه اوضح عبدالخالق فرحات رئيس شركة المتحدة لتجارة الحديد ، ان مبيعات الحديد تشهد هبوطا مستمرا منذ أشهر مما يزيد ويعمق من جراح التجار ويزيد من اعبائها ويضغط على حركه البيع والشراء.

ويصل سعر شركة حديد عز إلى 20 جنيه للطن، فيما بلغ سعر طن حديد الجارحي، اليوم، 16.9 الف عميا

جنيهًا، ومن المقرر أن تعلن باقي الشىركات أسعارها، خلال ايان اسوة بحديد عز وسط توقعات بالإعلان عن تثبيت السعر لشهر مايو.

وتحرك سعر الدولار امام الجنيه وبدا الضغط على كافة المنتجين من جانب الحكومة بالاضافة الى ارتفع سعر الخامات عالميا ما يضغط علي المستثمرين في قطاع الحديد