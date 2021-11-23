تراجع مرتقب في سوق الحديد في مصر خلال الأسبوع الجاري، وسط استمرار ثبات أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 23-11 -2021 بالأسواق المصرية، بالتزامن مع تراجع الطلب على المعدن فى السوق المحلية، وقرار الخكومة بإلغاء الرسوم علي خامات الحديد المستوردة ،مما شجع الشركات على خفض أسعارها.

وقال المهندس حسن المراكبي رئيس شركة المراكبي للصلب ، للمال، إن إلغاء رسوم الاستيراد للبليت سيشجع البعض لخفض أسعاره لتحريك الطلب وتحقيق مبيعات، ليتراوح سعر حديد التسليح في مصر ما بين 14900-15300 جنيه للطن تسليم أرض مصنع.

سعر الحديد في مصر

أسعار الحديد في مصر

ويرصد موقع المال أسعار الحديد اليوم في مصر الثلاثاء 23-11-2021

سعر حديد عز اليوم

استمرت في شركة حديد عز اليوم في ثبات أسعارها لشهر نوفمبر ليسجل صنف حديد التسليح لمصنع حديد عز نحو 15 ألف جنيهًا للطن تسليم أرض مصنع الاسبوع الجاري.

سعر حديد المصريين

واستقر سعر مصنع حديد المصريين المملوكة لرجل الأعمال أحمد أبوهشيمة ولم يشهد أي تغير خلال تعاملات اليوم ليبلغ سعر الطن نحو 14900 جنيهًا للطن

سعر حديد الجارحي اليوم

وشهد مصنع حديد الجارحي في مصر تراجعا لأول مره ،بواقع 350 جنيها، ليسجل سعر طن حديد الجارحي نحو 14900 بدلا من 15250 جنيها للطن

سعر حديد بشاي للصلب

كما استقر أسعار الحديد اليوم صنف بشاي للصلب ثباته في السوق المحلي عند 15300 جنيه للطن تسليم أرض مصنع وهو الأعلي سعرا في مصر.

سعر حديد السويس للصلب

ولم يتغير سعر مصنع حديد السويس للصلب بشكل ملحوظ ، ليبلغ سعر طن حديد السويس نحو 14900 جنيه للطن تسليم أرض مصنع.

سعر حديد المراكبي اليوم

وأعلن مصنع حديد المراكبي عدم تغير أسعاره عند مستوي 15300 جنيه للطن تسليم ارض مصنع والذي يعد مصنعها ضمن المصانع المتكاملة فى مصر.

سعر حديد العشري للصلب

كما لم يتغير سعر مصنع حديد العشري للصلب بعد ارتفاعه مؤخرا ليسجل الطن نحو 15 ألف جنيه للطن تسليم أرض مصنع

سعر حديد الجيوشي للصلب

فيما بلغ الطن مصنع حديد الجيوشي نحو 15 ألف جنيه للطن تسليم ارض مصنع بعد زيادته نحو 700 جنيه للطن.