اقتصاد وأسواق

أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 22-2-2022 في الأسواق المصرية

سعر حديد عز يستقر عند 15 ألف جنيه للطن
عمر سالم 2:16 م, الثلاثاء, 22 فبراير 22 2:16 م, الثلاثاء, 22 فبراير 22

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استقرار متواصل سجلته أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 22-2-2022 بالأسواق المصرية بعد ارتفاع أسعار بعض الشركات، لتواصل الثبات على مدار 4 أشهر متتالية، في الوقت الذي يسجل الطلب محليا تراجعا بشكل مستمر مع عدم تراجع سعر حديد التسليح داخل السوق المحلية.

ويتخوف البعض من قيام الشركات بزيادة أسعارها على خلفية الأزمة الأوكرانيه الروسية وتحرك أسعار المعادن عالميا، وترقب إعلان أسعار الحديد اليوم، فيما يتراوح سعر طن حديد التسليح في مصر ما بين 14800-15400 جنيه للطن، تسليم أرض مصنع غير شاملة نولون النقل للمستهلك

سعر طن الحديد في مصر
سعر طن الحديد في مصر

أسعار الحديد في مصر 

ويرصد موقع المال أسعار الحديد اليوم في مصر الثلاثاء 22-2-2022

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سعر حديد عز اليوم

ولم يعلن مصنع عز عن تغير في سعر حديد التسليح  ليستمر عند نحو 15 ألف جنيه للطن تسليم أرض مصنع وهي الأعلي إنتاجية في مصر.

سعر حديد المصريين

فيما استقر سعر مصنع حديد المصريين خلال تعاملات اليوم للشهر الرابع ليبلغ سعر الطن نحو 14900 جنيه للطن.

سعر حديد الجارحي اليوم

وأعلن مصنع حديد الجارحي في مصر استمرار أسعارها لشهر فبراير في الثبات، ليسجل نحو 15.2 جنيه تسليم أرض مصنع وسط هبوط في المبيعات.

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سعر حديد بشاي للصلب

وسجلت أسعار الحديد اليوم لدي مصنع بشاي للصلب ارتفاعا ليبلغ نحو 15400 جنيه للطن تسليم أرض مصنع في مصر.

سعر حديد السويس للصلب

وشهد سعر مصنع حديد السويس للصلب استقرارا كبيرا، ليبلغ سعر طن حديد السويس نحو 14900 جنيه للطن تسليم أرض مصنع.

سعر حديد المراكبي اليوم

واستقرت أسعار الحديد اليوم الخاص بحديد المراكبي الآن عند مستوى 15000 جنيه للطن تسليم أرض مصنع والذي يعد مصنعها ضمن المصانع المتكاملة في مصر.

سعر حديد العشري للصلب

واعلن مصنع حديد العشري للصلب والذي يعد ضمن مصانع الدرفله استقرار أسعارها ،  ليسجل الطن نحو 15 ألف جنيه للطن تسليم ارض مصنع

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سعر حديد الجيوشي للصلب

 كما بلغ الطن مصنع حديد الجيوشي نحو 15 الف جنيه للطن تسليم ارض مصنع .

وتستحوذ مصر على المركز الأول في قارة أفريقيا في إنتاج الحديد بحصة تصل إلى %48 من إجمالي إنتاج الحديد في القارة، مع العلم أن هناك 3 دول فقط تقوم على إنتاج الحديد والصلب بالقارة السمراء بالإضافة إلى السوق المحلية وهما ليبيا، وجنوب أفريقيا بجانب مصر.

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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