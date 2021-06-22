اقتصاد وأسواق

أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 22 يونيو 2021 بالأسواق المصرية

الطن يتراوح ما بين 14300-14600 جنيها للطن
عمر سالم 7:37 ص, الثلاثاء, 22 يونيو 21 7:37 ص, الثلاثاء, 22 يونيو 21

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واصلت أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 22 يونيو 2021 بالأسواق المصرية  استقرارها للاسبوع الرابع على التوالي مع توقعات بامكانيه  تراجع السعر محليا وعالميا ، مع تسجيل سعر الحديد مستويات كبيره في الأسعار ، مع استمرار التذبذب في أسعار الخامات عالميا في بورصة المعادن بلندن وغيرها .

ويسود قلق لدي التجار من قيام المصانع بزيادة أسعارها مما قد يعمق من جراح التجار ، فيما لم تشهد أسعار الحديد اليوم في مصر تغير ليتراوح متوسط سعر طن حديد التسليح في مصر ما بين 14300 -14600 جنيها تسليم أرض المصنع غير شامل النولون الخاص بالنقل.

الحديد
سعر الحديد

أسعار الحديد في مصر اليوم  

ينشر موقع المال أسعار الحديد اليوم في مصر على مدار الاسبوع اليوم الثلاثاء 22-6-2021

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سعر حديد عز اليوم

سجل سعر حديد التسليح عز استقرار على مدار ثلاث اسابيع ليبلغ نحو 14600 جنيهًا للطن تسليم أرض مصنع وهو الاعلى سعرا في مصر.

سعر حديد المصريين

كما لم يسجل سعر مصنع حديد المصريين المملوكة لرجل الاعمال احمد ابوهشيمه اي ثباث بشكل ملحوظ ليبلغ 14500 جنيهًا للطن

سعر حديد الجارحي اليوم

كما لم يشهد سعر حديد الجارحي في مصر اي تغير ليبلغ نحو 14450جنيها للطن تسليم أرض مصنع

سعر حديد بشاي للصلب

وسجل أسعار الحديد اليوم نوع بشاي للصلب عند 14500 جنيها للطن ارض مصنع ، والذي يعد ضمن المصانع الاعلى انتاجية داخل السوق

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سعر حديد السويس للصلب

فيما أستقر سعر حديد السويس للصلب استقراره فى السوق اليوم عند 14500 جنيها

سعر حديد المراكبي اليوم

كما لم يتغير سعر حديد المراكبي اي تغير ويستقر عند 14500 للطن والذي يعد مصنعها ضمن المصانع المتكاملة فى مصر.

سعر حديد العشري للصلب

سعر حديد العشري للصلب لم يتغير ليسجل الطن نحو 14300 جنيها تسليم ارض مصنع

جدير بالذكر أن أسعار الحديد تتغير بشكل مستمر وقد يتغير اسبوعيا او شهريا وليست بشكل يومي، كما ان الاسعار المعلنه هي التى يتم تطبيقها حاليا للتجار وليس للمستهلك حيث يتم اضافة نحو 200-300 جنيه ما يعرف بالنولون او مصاريف النقل

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جدير بالذكر ان بيانات غرفة الصناعات المعدنية، تشير إلى أن إنتاج مصر سجل حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت.

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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