أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 21-6-2022 بالأسواق المصرية وسط ترقب التجار مزيدا من التراجع

أكد عدد من تجار الحديد ومواد البناء في مصر، استمرار أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 21-6-2022 بالأسواق المصرية، في نفس مستوياتها العالمية والمحلية للأسبوع الثالث، في الوقت الذي ما زال البعض ينتظر تعديلات قانون التصالح في البناء المخالف مما يسهم في زيادة حركة المبيعات خلال الفترة المقبلة.

قال خالد الدجوي، العضو المنتدب لشركة الماسية للحديد، إن الجزء الأكبر من التجار يتخوف من تحرك السعر لأعلى، بالتزامن مع عدم ارتفاع المبيعات، ما يضغط على التجار والمستهلكين في ظل انتظار بعضهم إمكانية حدوث انخفاض بسعر طن حديد التسليح في مصر الذي تتراوح أسعاره ما بين 17850-18170 جنيهًا تسليم أرض المصنع غير شامل تكلفة النقل إلى المستهلك.

سعر حديد التسليح

أسعار الحديد في مصر

ويرصد موقع المال أسعار الحديد اليوم في مصر الثلاثاء 21-6-2022

سعر حديد عز اليوم

وأوضح الدجوي أن سعر طن حديد عز اليوم الخاص بحديد التسليح، ما زال يسجل 18170 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع ويستحوذ عز على الطاقة الإنتاجية الأكبر في مصر.

سعر حديد المصريين

وأشار إلى أن أسعار الحديد اليوم لدى حديد المصريين سجلت استقرارًا ملحوظًا، ليبلغ سعر الطن نحو 18070 جنيهًا للطن.

سعر حديد بشاي للصلب

وأكد أن سعر طن حديد التسليح في مصنع حديد بشاي للصلب لم يتغير مثل غيره، ليسجل نحو 18075 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع في مصر.

سعر حديد الجارحي اليوم

كما استقر أيضًا للأسبوع الثالث على التوالي سعر مصنع حديد الجارحي في مصر، ليبلغ نحو 17850 جنيهًا تسليم أرض مصنع، وهو الأقل سعرًا في مصر.

سعر حديد السويس للصلب

وشهدت أسعار الحديد اليوم في مصنع حديد السويس للصلب ثباتًا متواصلًا للأسبوع الثالث عند مستوياته، ليبلغ نحو 18070 جنيهًا للطن تسليم أرض مصنع.

سعر حديد المراكبي اليوم

ويعدّ مصنع حديد المراكبي من المصانع المتكاملة، فقد بلغ سعر طن الحديد نحو 18050 جنيهًا للطن تسليم أرض مصنع.

سعر حديد العشري

استقرار متواصل أيضًا لدى مصنع حديد العشري للصلب في التعاملات الأسبوعية ليبلغ نحو 18 ألف جنيه للطن تسليم أرض مصنع.