أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 20-9-2022.. والأسواق تترقب اجتماع «المركزي»

ترقب واستقرار في الأسواق المحلية يسجلها أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 20-9-2022 للشهر الثالث على التوالي وسط هدوء ملحوظ في الطلب على المعدن الأهم في عملية البناء وانخفاض المعروض، في ظل ترقب الجميع انتهاء الحكومة من التعديلات الخاصة بقانون مخالفات البناء وتسهيل عملية إصدار التراخيص.

وقال أحمد عبدالخالق أحد تجار مواد البناء للمال ، إن المصانع تنتظر اجتماع وقرارات البنك المركزي نهاية الأسبوع الجاري للبدء في الإعلان عن أسعارها لشهر أكتوبر المقبل ، فيما يستقر متوسط أسعار الحديد اليوم عند 17500 إلى 17900 جنيه للطن تسليم أرض المصنع غير شامل التكلفة النهائية للمستهلك.

سعر الحديد في مصر

ووفقا لعبدالخالق تقدم المال في التقرير التالي سعر الحديد اليوم في مصر الثلاثاء 20-9-2022 :-

سعر حديد عز اليوم

الشركة الأعلى إنتاجية ونصيبا في السوق هي حديد عز والتى سجلت ثباتا ملحوظا لتبلغ نحو 17670 جنيها للطن غير شامل تكلفة النقل ” النولون” للمستهلك النهائي وهي الأعلى سعرا في مصر.

سعر حديد السويس اليوم

واستقر صباح اليوم في مصر سعر حديد السويس خلال التعاملات الأسبوعية ليبلغ الطن نحو 17570 جنيها تسليم أرض المصنع.

سعر حديد المصريين

وسجل سعر الحديد اليوم في مصر لدى مصنع حديد المصريين نحو 17570 جنيها للطن تسليم أرض المصنع غير شامل نولون النقل للمستهلك.

سعر حديد بشاي للصلب

وشهد سعر طن الحديد في مصنع بشاي للصلب ثبات متواصل ، ليسجل 17900 جنيه للطن تسليم أرض المصنع وهو الأعلى سعرا في مصر.

سعر حديد الجارحي اليوم

كما استقرت أسعار الحديد اليوم في مصنع حديد الجارحي لصنف حديد التسليح ، وبلغ سعر الجارحي نحو 17550 جنيها للطن تسليم أرض المصنع ، فيما يعد أحد المصانع المتكاملة بالسوق.

سعر حديد العشري

أسعار الحديد اليوم الثلاثاء لدي حديد العشري للصلب سجلت ثبات جديد في التعاملات الأسبوعية ليبلغ نحو 17400 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

سعر حديد المراكبي للصلب

وسجل سعر حديد المراكبي للصلب استقرارا متواصلا في التعاملات اليومية ليبلغ نحو 17550 جنيها للطن غير شامل التكلفة النهائية للمستهلك.

سعر حديد الجيوشي للصلب

فيما استقر أيضا مثل باقي المصانع سعر حديد الجيوشي للصلب ليسجل نحو 17500 جنيه للطن تسليم أرض مصنع.