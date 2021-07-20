أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 20-7-2021 في الأسواق المصرية

استقرار مستمر للشهر الثاني على التوالي سجلته أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 20-7-2021 بالأسواق المصرية مع عدم تغير سعر الخامات عالميا للاسبوع السابع على التوالي في السوق المحلية، وسط ترقب من جانب المصانع العاملة في مجال حديد التسليح والتجار للاسعار الجديدة لشهر اغسطس.

وتسود حالة من الغموض لدي التجار حول الأسعار الجديدة لحديد التسليح المرتقب الإعلان عنها خلال الأسبوع المقبل، وسط تفاؤل لدى التجار والسكون بإمكانية هبوط السعر بشكل طفيف أو استقراره، فيما يتراوح متوسط أسعار الحديد اليوم في مصر لطن حديد التسليح ما بين 14300 -14600 جنيه تسليم أرض المصنع غير شامل النولون الخاص بالنقل.

أسعار الحديد في مصر اليوم

ويرصد “المال” أسعار الحديد اليوم في مصر الثلاثاء 20-7-2021

سعر حديد عز اليوم

استقر سعر حديد التسليح عز على مدار شهرين ليبلغ نحو 14600 جنيه للطن تسليم أرض مصنع وهو الأعلى سعرا في مصر.

سعر حديد المصريين

فيما لم يتغير سعر مصنع حديد المصريين المملوكة لرجل الأعمال أحمد أبوهشيمه بشكل ملحوظ ليبلغ 14500 جنيه للطن.

سعر حديد الجارحي اليوم

ولم يتغير سعر حديد الجارحي في مصر ليبلغ نحو 14450جنيها للطن تسليم أرض مصنع

سعر حديد بشاي للصلب

وسجل أسعار الحديد اليوم نوع بشاي للصلب عند 14500 جنيه للطن أرض المصنع، والذي يعد ضمن المصانع الأعلى إنتاجية داخل السوق.

سعر حديد السويس للصلب

فيما استقر سعر حديد السويس للصلب فى السوق اليوم عند 14500 جنيه

سعر حديد المراكبي اليوم

كما لم يتغير سعر حديد المراكبي ويستقر عند 14500 للطن والذي يعد مصنعها ضمن المصانع المتكاملة فى مصر.

سعر حديد العشري للصلب

سعر حديد العشري للصلب لم يتغير ليسجل الطن نحو 14300 جنيه تسليم أرض المصنع.

وتشير بيانات غرفة الصناعات المعدنية التابعة لاتحاد الصناعات الي أن إنتاج مصر سجل حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد المصانع 3.5 مليون طن بليت.

جدير بالذكر أن أسعار الحديد تتغير بشكل مستمر وقد يتغير أسبوعيا أو شهريا وليست بشكل يومي، كما أن الأسعار المعلنه هي التى يتم تطبيقها حاليا للتجار وليس للمستهلك حيث يتم إضافة نحو 200-300 جنيه ما يعرف بالنولون او مصاريف النقل.