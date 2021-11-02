أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 2-11-2021 بالأسواق المصرية

أعلن عدد من مصانع الحديد والصلب في مصر عن أستمرار أستقرار أسعار الحديد اليوم الثلاثاء2-11 -2021 بالأسواق المصرية ، بالتزامن مع ركود كبير في المبيعات والطلب على الحديد بالسوق المحلي ، ومطالب من التجار بخفض السعر مجددا لتحريك السوق ، مؤكدين ان السوق في حالة احتضار حاليا.

وقال خالد الدجوي العضو المنتدب لشركة الماسية لتجارة الحديد ، ان زيادة الحكومة لسعر الغاز الطبيعي مؤخرا على الصناعة وخاصة الحديد سيساهم في ارتفاع أسعار الحديد في مصر ، وسط ثبات اليوم في أسعار الحديد اليوم ، ليتراوح سعر طن حديد التسليح في مصر ما بين 14900-15300 جنيه تسليم ارض مصنع بعد الزيادات الجديدة.

أسعار الحديد اليوم

أسعار الحديد في مصر

ويرصد موقع المال أسعار الحديد اليوم في مصر الثلاثاء 2-11-2021

سعر حديد عز اليوم

واعلنت شركة حديد عز اليوم عن ثبات أسعارها لشهر نوفمبر ليسجل صنف حديد التسليح لمصنع حديد عز نحو 15 ألف جنيهًا للطن تسليم أرض مصنع الاسبوع الجاري.

سعر حديد المصريين

كما ثبت سعر مصنع حديد المصريين المملوكة لرجل الاعمال احمد ابوهشيمه ولم يحدث اي تغير خلال تعاملات اليوم ليبلغ سعر الطن نحو 14900 جنيهًا للطن

سعر حديد الجارحي اليوم

كما استقر مصنع حديد الجارحي في مصر للاسبوع الثانى على التوالى ليسجل نحو 15250 جنيه تسليم ارض مصنع بدلا من 14500 جنيه مطلع الشهر.

سعر حديد بشاي للصلب

كما واصل أسعار الحديد اليوم صنف بشاي للصلب ثباته في السوق المحلي عند 15300 جنيه للطن تسليم ارض مصنع وهو الاعلي سعرا في مصر.

سعر حديد السويس للصلب

واستقر سعر مصنع حديد السويس للصلب بشكل ملحوظ ، ليبلغ سعر طن حديد السويس نحو 14900 جنيه للطن تسليم ارض مصنع.

سعر حديد المراكبي اليوم

واعلن مصنع حديد المراكبي عدم تغير أسعاره عند مستوي 15300 جنيه للطن تسليم ارض مصنع والذي يعد مصنعها ضمن المصانع المتكاملة فى مصر.

سعر حديد العشري للصلب

كما لم يتغير سعر مصنع حديد العشري للصلب بعد ارتفاعه مؤخرا ليسجل الطن نحو 15 ألف جنيه للطن تسليم ارض مصنع

سعر حديد الجيوشي للصلب

فيما بلغ الطن مصنع حديد الجيوشي نحو 15 الف جنيه للطن تسليم ارض مصنع بعد زيادته نحو 700 جنيه للطن

ووفقا لتقارير بيانات غرفة الصناعات المعدنية التابعه لاتحاد الصناعات يبلغ اجمالى انتاج مصر من الحديد حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد المصانع 3.5 مليون طن بليت.