أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 19-7-2022.. والجارحي يسجل أقل سعر في مصر

شهدت أسعار الحديد خلال التعاملات الاسبوعية اليوم الثلاثاء 19-7-2022 ثباتا عميقا بالأسواق المحلية بالتزامن مع انتهاء اجازات عيد الأضحي وارتفاع سعر المحروقات مؤخرا بدون تأثير على سعر حديد التسليح ، ولكن تحرك معها سعر النولون “النقل للمستهلك النهائي” بشكل طفيف .

كما يشهد الطلب على حديد التسليح هدوءا ملحوظا مع ترقب اجتماعات الفيدرالي الامريكي يوم 26 الشهر الجاري حول سعر الفائدة ومدي تأثيره على أسواق المعادن عالميا ، ويتراوح متوسط أسعار الحديد اليوم ما بين 17300 الى 17670 جنيها للطن تسليم ارض المصنع غير شامل النولون للمستهلك

سعر حديد التسليح

ومع استقرار الطلب والسعر بالأسواق ترصد المال في التقرير التالي سعر الحديد اليوم في مصر الثلاثاء 19-7-2022 :-

سعر حديد عز اليوم

لم تعلن حديد عز اليوم عن اى تغيرات في أسعارها ولازالت تسجل الاعلي سعرا في مصر لتسجل 17670 جنيها للطن غير شامل تكلفة النقل ” النولون” للمستهلك النهائي وهو المصنع الاكبر انتاجية في مصر.

سعر حديد المصريين

واستقر سعر طن الحديد اليوم بمصنع حديد المصريين ليبلغ نحو 17570 جنيها للطن تسليم ارض المصنع غير شامل نولون النقل للمستهلك النهائي .

سعر حديد السويس اليوم

وشهدت أسعار الحديد اليوم في مصر ثبات في شركة حديد السويس خلال التعاملات الاسبوعية ليبلغ الطن نحو 17570 جنيها للطن تسليم ارض المصنع.

سعر حديد بشاي للصلب

كما ان مصنع حديد بشاي للصلب سجل استقرارا للاسبوع الثالث على التوالي عند نفس مستوياته ليصل الى 17500 جنيها للطن تسليم ارض النصنع

سعر حديد الجارحي اليوم

وسجل مصنع حديد الجارحي الاقل سعرا بين كافة مصانع حديد التسليح قي مصر ، حيث يبلغ سعر طن الحديد 17300 جنيها للطن اليوم تسليم ارض المصنع.

سعر حديد العشري

فيما لم يشهد سعر حديد العشري للصلب اي تغير في التعاملات الاسبوعية ليبلغ نحو 17400 الف جنيه للطن تسليم ارض المصنع

سعر حديد المراكبي للصلب

وبلغ سعر حديد المراكبي للصلب خلال التعاملات الاسبوعية نحو 17550 جنيها للطن غير شامل التكلفة النهائية للمستهلك

سعر حديد الجيوشي للصلب

وشهد سعر حديد الجيوشي للصلب ثبات مثل باقي المصانع ليسجل نحو 17300 جنيها للطن تسليم ارض المصنع