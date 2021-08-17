سجلت أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 17-8-2021 بالأسواق المصرية استقرارا بشكل متواصل للشهر الثالث على التوالي على خلفية ثبات الأسعار عالميا في البورصات مع ركود بالأسواق العالمية نتيجة جائحة كورونا وسط تخوفات من موجة جديدة لمتحور للفيرس على مستوى العالم.

من جانبه قال عبدالخالق فرحات العضو المنتدب لشركة المدينة المنورة لتجارة مواد البناء، إن أسعار الحديد اليوم لم تسجل أي جديد بالتزامن مع الركود الذي تشهده السوق ، فيما يتراوح متوسط أسعار الحديد اليوم في مصر لطن حديد التسليح في مصر ما بين 14300 -14600 جنيه تسليم أرض المصنع غير شامل النولون الخاص بالنقل. الحديد فى مصر

أسعار الحديد في مصر اليوم

وينشر موقع المال أسعار الحديد اليوم في مصر الثلاثاء 17-8-2021

سعر حديد عز اليوم

ولم يشهد سعر حديد عز اليوم أى تغير ليسجل سعر حديد التسليح عز على مدار الشهر نحو 14600 جنيه للطن تسليم أرض مصنع وهو الأعلى سعرا في مصر.

سعر حديد المصريين

كما شهد سعر مصنع حديد المصريين المملوك لرجل الأعمال أحمد أبوهشيمة استقرارا بشكل ملحوظ للشهر الثالث ليبلغ 14500 جنيه للطن.

سعر حديد الجارحي اليوم

وواصل سعر حديد الجارحي في مصر استقراره ليبلغ نحو 14450 جنيها للطن تسليم أرض مصنع وهو من المصانع المتكاملة.

سعر حديد بشاي للصلب

وسجلت أسعار الحديد اليوم صنف بشاي للصلب 14500 جنيه للطن أرض مصنع ، والذي يعد ضمن المصانع الأعلى إنتاجية داخل السوق.

سعر حديد السويس للصلب

كما ثبت مصنع السويس سعر حديد السويس للصلب فى السوق اليوم عند 14500 جنيه.

سعر حديد المراكبي اليوم

كما لم يتغير سعر حديد المراكبي أي تغير ويستقر عند 14500 جنيه للطن والذي يعد مصنعها ضمن المصانع المتكاملة فى مصر.

سعر حديد العشري للصلب

سعر حديد العشري للصلب لم يتغير ليسجل الطن نحو 14300 جنيه تسليم أرض مصنع.

يذكر أن أسعار الحديد في مصر تشهد تغيرا بشكل مستمر وقد يتغير أسبوعيا أو شهريا وليست بشكل يومي، كما أن الأسعار المعلنة هي التى يتم تطبيقها حاليا للتجار وليس للمستهلك حيث يتم إضافة نحو 200-300 جنيه ما يعرف بالنولون أو مصاريف النقل.

ويصل إنتاج مصر من الحديد وفقا لبيانات غرفة الصناعات المعدنية التابعة لاتحاد الصناعات والذي سجل حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد المصانع 3.5 مليون طن بليت.