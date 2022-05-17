أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 17-5-2022.. وتوقعات بهبوطه خلال أيام

هبطت أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 17-5-2022 بالأسواق المصرية لصنف حديد المسطحات لدي شركة حديد عز، وسط توقعات ومطالب بخفض سعر حديد التسليح أسوة بهبوط سعر الخردة والمسطحات وسعر الدولار امام الجنية في البنوك المحلية، ما يسهم في خفض تكلفة إنتاج الطن خلال الشهر الحالي.

وقال عبد الخالق فرحات، أحد تجار مواد البناء، إن هناك مسار هبوط في سعر الحديد عالميًّا، وهو ما ظهر مؤخرًا في البورصات العالمية لسعر الخردة والبيليت، ومن المرتقب هبوط حديد التسليح خلال أيام،

لافتًا إلى أن سعر طن حديد التسليح في مصر يتراوح بين 18900 و19170 جنيهًا للطن، تسليم أرض مصنع، ويصل لنحو 19.5 ألف جنيه للمستهلك.

حديد التسليح

أسعار الحديد في مصر

ويرصد موقع المال أسعار الحديد اليوم في مصر الثلاثاء 17-5-2022

سعر حديد عز اليوم

ولم يتغير سعر حديد عز اليوم لحديد التسليح، ليبلغ نحو 19170 ألف جنيه للطن تسليم أرض مصنع وهي الأعلى إنتاجية في مصر، فيما تسجل الأعلى سعرًا أيضًا.

سعر حديد المصريين

وأضاف فرحات أن سعر مصنع حديد المصريين شهد استقرارًا، خلال تعاملات اليوم، بعد هبوطه، ليسجل سعر الطن نحو 19100 جنيه للطن.

سعر حديد الجارحي اليوم

فيما استقرت أسعار الحديد اليوم لدى مصنع حديد الجارحي في مصر، ليسجل نحو 19 ألف جنيه تسليم أرض مصنع وسط هبوط في المبيعات.

سعر حديد بشاي للصلب

كما استقر سعر الحديد في شركة حديد بشاي للصلب، ليسجل نحو 19.1 الف جنيه للطن تسليم أرض مصنع في مصر.

سعر حديد السويس للصلب

وشهد سعر مصنع حديد السويس للصلب استقرارًا، ليبلغ سعر طن حديد السويس نحو 19100 جنيه للطن تسليم أرض مصنع.

سعر حديد المراكبي اليوم

فيما ثبت مصنع حديد المراكبي أسعاره عند مستوى 19100 جنيه للطن تسليم أرض مصنع، والذي يعدّ مصنعها ضمن المصانع المتكاملة في مصر.

سعر حديد العشري للصلب

وأعلن مصنع حديد العشري للصلب؛ والذي يعدّ ضمن مصانع الدرفلة استقرار أسعارها ليسجل الطن نحو 18900 جنيه للطن تسليم أرض مصنع.