أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 16-2-2021 بالأسواق المصرية

واصلت أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 16 فبراير 2021 بالأسواق المصرية ثباتها بشكل ملحوظ ، وذلك للشهر الثاني على التوالي، على الرغم من تراجع سعر الحديد عالميا وأغلب المصانع قامت بخفض الإنتاج مؤخرا، إلا أن المصانع لم تقم بتغيير أسعارها منذ يناير الماضي.

ويشهد سعر الحديد في مصر استقرار ليبلغ متوسط سعر طن حديد التسليح في مصر ما بين 13300-13654 جنيها أرض المصنع ، مع مواصلة المبيعات في السوق لدي المصانع والتجار التراجع وانخفاض الطلب بشكل كبير لمدة أشهر. سعر الحديد

يذكر أن خالد الدجوي العضو المنتدب لشركة الماسية لتجارة الحديد قد أوضح في تصريحات للمال ، أن أسعار الحديد عالميا تشهد موجة من الهبوط بشكل ملحوظ مع تراجع الطلب في بورصة المعادن

أسعار الحديد في مصر اليوم الثلاثاء

وترصد المال أسعار الحديد اليوم في مصر على مدار الاسبوع وذلك خلال اليوم الثلاثاء 16–2-2021

سعر حديد عز اليوم

شهد سعر حديد التسليح عز استقرار ليسجل نحو 13654 جنيهًا للطن تسليم أرض مصنع

سعر حديد المصريين

فيما يشهد سعر مصنع حديد المصريين المملوكة لرجل الاعمال احمد ابوهشيمه ثباتا ليبلغ 13550 جنيهًا للطن

سعر حديد الجارحي اليوم

كما لم يشهد سعر حديد الجارحي في مصر اي تغير ليبلغ نحو 13450 جنيها للطن تسليم أرض مصنع

سعر حديد بشاي للصلب

وسجل أسعار الحديد اليوم نوع بشاي للصلب عند 13450 جنيها للطن ارض مصنع

سعر حديد السويس للصلب

فيما أستقر سعر حديد السويس للصلب استقراره فى السوق اليوم عند 13550 جنيها

سعر حديد المراكبي اليوم

فيما لم يتغير سعر حديد المراكبي عند 13400 للطن والذي يعد مصنعها ضمن المصانع المتكاملة فى مصر.

سعر حديد العشري للصلب

سعر حديد العشري للصلب لم يتغير ليسجل الطن نحو 13300 جنيها تسليم ارض مصنع

يذكر أن أسعار الحديد تختلف من الوقت لأخر وليست بشكل يومي، كما ان الاسعار المعلنه هي التى يتم تطبيقها حاليا للتجار وليس للمستهلك حيث يتم اضافة نحو 200-300 جنيه ما يعرف بالنولون او مصاريف النقل.

كما تختلف أسعار الحديد في مصر المذكورة في هذا التقرير من محافظة لأخرى، ويزيد سعر الطن بحد أقصى 200 جنيه في المحافظات نتيجة النقل وغيرها من الكارتة على الطرق.

ترقب من التجار لخفض سعر الحديد في مصر خلال ايام

وقال الدجوي العضو المنتدب لحديد الماسية ، انه لا يوجد مبرر لتلك الاسعار المحليه الحاليه مع هبوطها عالميا ، وانه ينبغى تراجع الأسعار محليا أسوة بنظيرتها العالمية.

جدير بالذكر ان بيانات غرفة الصناعات المعدنية، تشير إلى أن إنتاج مصر سجل حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت.