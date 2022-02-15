اقتصاد وأسواق

أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 15-2-2022 وبشاي للصلب ترفع الطن 300 جنيها

بشاي للصلب تسجل اعلي سعر لحديد التسليح في مصر
عمر سالم 6:00 ص, الثلاثاء, 15 فبراير 22 6:00 ص, الثلاثاء, 15 فبراير 22

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ماراثون جديد لزيادة أسعار الحديد اليوم في مصر ، حيث أعلن مصنع حديد بشاي للصلب عن ارتفاع أسعار الحديد خلال شهر فبراير بواقع 300 جنيه للطن الخاص بسعر حديد التسليح ، على أن يتم تطبيق الأسعار اعتبارا من اليوم الثلاثاء 15-2-2022.

وقال أحد تجار مواد البناء ، للمال ،  إن حديد بشاي للصلب أرسلت إخطارا  لوكلائها يفيد بزيادة أسعار الحديد في مصر الخاصة بها لشهر فبراير ، ليبلغ سعر طن حديد بشاي نحو 15.4 ألف جنيه تسليم أرض مصنع، وهو الأعلي سعرا في مصر.

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سعر طن الحديد في مصر
سعر طن الحديد في مصر

وأضاف التاجر أنه وفقا للأسعار المعلنة سيصل سعر الطن  لدى مصنع حديد بشاي للمستهلك بسعر 15.7 – 15.8 الف جنيهًا شاملًا النولون الخاص بنقل البضاعة من المصنع ، وقد يتغير السعر للمحافظات الحدودية والصعيد ويصبح أعلى بنحو 100 جنيه

وأشار إلى أن أسعار الحديد اليوم في مصر  تختلف باختلاف الشركات المصنِّعة له بحسب الجودة التي تنتجها الشركة، وهذا الاختلاف خاضع حسب اسم الشركة المنتِجة للحديد، كما أن هذه الأسعار هي تسليم أرض مصنع، وترتفع عند التجار بمقدار 200- 300 جنيه.

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وأوضح أن زيادة أسعار الحديد اليوم غير مبررة ولا يوجد ما يستدعي زيادته خلال الفترة الحالية ، فيما اعلنت شركة الجارحي للصلب زيادة أسعاره صباح اليوم بواقع 400 جنيه للطن ليبلغ 15.2 الف جنيه

وقال عبدالخالق فرحات رئيس شركة المتحدة لتجارة الحديد ،  أن مبيعات الحديد تشهد هبوط مستمر منذ أشهر مما يزيد ويعمق من جراح التجار ويزيد من اعبائها ويضغط على حركه البيع والشراء.

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ويسجل سعر شركة حديد عز إلى 15000 جنيه للطن، فيما بلغ سعر طن حديد حديد المصريين اليوم، 14900 جنيهًا، ومن المتوقع أن تعلن باقي الشىركات أسعارها ، بعد اعلان شركتين زيادة اسعارهما لشهر فبراير.

وكانت آخر زيادة في أسعار الحديد تم الإعلان عنها نهاية شهر اكتوبر الماضي ، بمتوسط يتراوح ما بين 400-700 جنيه للطن وفقا لكل شركة.

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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