حاله من الغليان تسود سوق البناء في مصر مع أستمرار أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 14-9-2021 بالأسواق المصرية في متوسط اسعاره منذ أربعه أشهر لم يشهد اي تغير من نوع حديد التسليح مع استقرار سعر خامات الحديد عالميا في بورصة المعادن في الوقت الحالي وفقا للشركات المنتجة محليا.

من جانبه قال عبدالخالق فرحات أحد تجار مواد البناء ، ان ثبات أسعار الحديد اليوم في مصر اصاب بعض التجار بالحيره حول الشراء ام الانتظار لحين هبوط السعر ، فيما يتراوح متوسط أسعار الحديد اليوم في مصر لطن حديد التسليح في مصر ما بين 14300 -14600 جنيها تسليم أرض المصنع غير شامل النولون الخاص بالنقل.

أسعار الحديد



أسعار الحديد في مصر اليوم



ويرصد موقع المال أسعار الحديد اليوم في مصر الثلاثاء 14-9-2021

سعر حديد عز اليوم

شهد سعر حديد عز استقرار متواصل لليبلغ سعر حديد التسليح عز على مدار الشهر ليبلغ نحو 14600 جنيهًا للطن تسليم أرض مصنع وهو الاعلى سعرا في مصر.

سعر حديد المصريين

فيما استمر سعر مصنع حديد المصريين المملوكة لرجل الاعمال احمد ابوهشيمه فى الثبات ولم يحدث اى تحرك بشكل ملحوظ ليبلغ 14500 جنيهًا للطن

سعر حديد الجارحي اليوم

فيما استقر سعر حديد الجارحي في مصر ليسجل نحو 14450جنيها للطن تسليم أرض مصنع وهو من المصانع المتكاملة.

سعر حديد بشاي للصلب

وسجلت أسعار الحديد اليوم صنف بشاي للصلب عند 14500 جنيها للطن ارض مصنع ، والذي يعد ضمن المصانع الاعلى انتاجية داخل السوق

سعر حديد السويس للصلب

كما ثبت مصنع السويس سعر حديد السويس للصلب فى السوق اليوم عند 14500 جنيها

سعر حديد المراكبي اليوم

كما لم يتغير سعر حديد المراكبي اي تغير ويستقر عند 14500 للطن والذي يعد مصنعها ضمن المصانع المتكاملة فى مصر.

سعر حديد العشري للصلب

سعر حديد العشري للصلب لم يتغير ليسجل الطن نحو 14300 جنيها تسليم ارض مصنع

وتشير بيانات غرفة الصناعات المعدنية التابعه لاتحاد الصناعات الي أن إنتاج مصر سجل حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد المصانع 3.5 مليون طن بليت.

جدير بالذكر أن أسعار الحديد تتغير بشكل مستمر وقد يتغير اسبوعيا او شهريا وليست بشكل يومي، كما ان الاسعار المعلنه هي التى يتم تطبيقها حاليا للتجار وليس للمستهلك حيث يتم اضافة نحو 200-300 جنيه ما يعرف بالنولون او مصاريف النقل