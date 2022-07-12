أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 12-7-2022 .. «عز» الأعلى سعرًا في مصر

للأسبوع الثاني على التوالي تسجل أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 12-7-2022 بالأسواق المحلية استقرارا متواصلا وملحوظا، مع هدوء في الطلب على حديد التسليح نتيجة إجازات عيد الأضحى المبارك، والتى تستمر لمدة اسبوع مع مطالب من التجار والمستهلكين بمزيد من الهبوط على خلفية تراجع سعر المعادن عالميًا.

وقال عبدالخالق فرحات، رئيس شركة المتحدة لتجارة مواد البناء، إن الطلب على الحديد متراجع، إضافة الى ان المصانع تسعي لتوجيه جزء من انتاجها للمشروعات القومية والتصدير لتصريف الانتاج، فيما يسجل متوسط أسعار الحديد اليوم ما بين 17300 الى 17670 جنيهًا للطن تسليم ارض المصنع.

سعر الحديد

وترصد المال في التقرير التالي سعر الحديد اليوم في مصر الثلاثاء 12-7-2022 :-

سعر حديد عز اليوم

سجل حديد عز اليوم الاعلي سعرًا في مصر ثبات متواصل ليبلغ نحو 17670 جنيهًا للطن غير شامل تكلفة النقل “النولون” للمستهلك النهائي وهي الاعلي إنتاجية في مصر.

سعر حديد الجارحي اليوم

اما عن سعر حديد التسليح الاقل في مصر فجاء من نصيب مصنع حديد الجارحي ، وهي الشركة الوحيدة التى اعلنت عن مبادرة لبيع الحديد بنظام التقسيط لعملائها بالتعاون مع جهات اخري، فيما يسجل الطن 17300 جنيها تسليم ارض المصنع.

سعر حديد المصريين

فيما شهدت أسعار الحديد اليوم في مصر استقرار لدي شركة حديد المصريين لتسجل نحو 17570 جنيها للطن تسليم ارض المصنع غير شامل نولون النقل للمستهلك النهائي

سعر حديد السويس اليوم

كما استقر سعر مصنع حديد السويس ولم تشهد اي تغير خلال التعاملات الاسبوعية ليبلغ الطن نحو 17570 جنيها للطن تسليم ارض المصنع.

سعر حديد بشاي للصلب

واستقرت أسعار حديد التسليح في مصنع حديد بشاي للصلب بعد انخفاضه بواقع 500 جنيها للطن الاسبوع الماضي ليسجل 17500 جنيها للطن تسليم ارض النصنع

سعر حديد العشري

وسجلت أسعار الحديد اليوم الثلاثاء ثبات ملحوظ ومتواصل في حديد العشري للصلب في التعاملات الاسبوعية ليبلغ نحو 17400 الف جنيه للطن تسليم ارض المصنع

سعر حديد المراكبي للصلب

ولم يتغير سعر حديد المراكبي للصلب خلال التعاملات اليومية ليبلغ نحو 17550 جنيها للطن غير شامل التكلفة النهائية للمستهلك

سعر حديد الجيوشي للصلب

وشهد سعر حديد الجيوشي للصلب ثبات مثل باقي المصانع ليسجل نحو 17300 جنيها للطن تسليم ارض المصنع

المهندس إسلام الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أرجع الانخفاض المتتالي في أسعار منتج حديد التسليح بالمصانع المحلية، للهبوط الملحوظ في أسعار خام البيلت بالبورصات والأسواق العالمية وتحديدًا بالسوق الروسية، حيث يسجل سعر الطن حاليًا من خام البيلت 570 دولارًا للطن مقابل 820 دولارًا مع بداية أزمة الحرب الروسية الأوكرانية.