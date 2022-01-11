مازال الثبات سيد الموقف في أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 11-1-2022 بالأسواق المصرية ، على مدار 3 أشهر متواصلة ، على الرغم من هبوط في الطلب وهدوء السوق في المبيعات خلال الفترة الحالية في ظل عدم تراجع سعر حديد التسليح داخل السوق المحلية ، وسط آمال من التجار بهبوط الأسعار لتحريك الطلب.

من جانبه قال عبدالخالق فرحات رئيس شركة المتحدة لتجارة الحديد ، إن المصانع لم تعلن عن أي أسعار جديدة سواء تراجعا أو ارتفاعا ، فيما يتراوح سعر طن حديد التسليح في مصر ما بين 14800-15 ألف جنيه تسليم أرض مصنع خلال شهر يناير الجاري.

سعر الحديد

أسعار الحديد في مصر

ويرصد موقع المال أسعار الحديد اليوم في مصر الثلاثاء 11-1-2022 :

سعر حديد عز اليوم

ولم يتغير سعر حديد عز اليوم والذي سجل استقرارا في حديد التسليح ، ليبلغ نحو 15 ألف جنيه للطن تسليم أرض مصنع وهي الأعلى إنتاجية في مصر.

سعر حديد المصريين

وشهد سعر مصنع حديد المصريين ثباتا مستمرا خلال تعاملات اليوم ليبلغ سعر الطن نحو 14900 جنيه للطن.

سعر حديد الجارحي اليوم

وأعلن مصنع حديد الجارحي في مصر استمرار أسعارها لشهر يناير في الثبات ، ليسجل نحو 14900 جنيه تسليم أرض مصنع وسط هبوطا في المبيعات.

سعر حديد بشاي للصلب

فيما لم تتغير أسعار الحديد اليوم لدى مصنع حديد بشاي للصلب ليواصل ثباته ، ويسجل نحو 14900 جنيه للطن تسليم أرض مصنع في مصر.

سعر حديد السويس للصلب

كما شهد سعر مصنع حديد السويس للصلب عدم تغير في أسعاره ليواصل الاستقرار ، ليبلغ سعر طن حديد السويس نحو 14900 جنيه للطن تسليم أرض مصنع.

سعر حديد المراكبي اليوم

كما شهد مصنع حديد المراكبي استقرارا ملحوظا عند مستوى 14900 جنيه للطن تسليم أرض مصنع والذي يعد مصنعها ضمن المصانع المتكاملة فى مصر.

سعر حديد العشري للصلب

وأعلن مصنع حديد العشري للصلب والذي يعد ضمن مصانع الدرفلة استقرار أسعارها ، ليسجل الطن نحو 15 ألف جنيه للطن تسليم أرض مصنع لتواصل أسعار الحديد اليوم في مصر صنف العشري ثباتها.

سعر حديد الجيوشي للصلب

كما بلغ سعر الطن فى مصنع حديد الجيوشي نحو 15 ألف جنيه للطن تسليم أرض مصنع بعد زيادته نحو 700 جنيه.