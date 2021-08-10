شهدت أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 10-8-2021 بالأسواق المصرية بشكل متواصل للشهر الثالث على التوالي على خلفيه ثبات الاسعار عالميا في البورصات مع ركود بالأسواق العالميه نتيجة جائحه كورونا وسط تخوفات بموجه جديدة وتحور جديد للفيرس على مستوي العالم.

قال عبدالخالق فرحات العضو المنتدب لشركة المدينة المنورة لتجارة مواد البناء ، ان أسعار الحديد اليوم مازالت لم تشهد اي جديد بالتزامن مع الركود الذي يشهده السوق ، فيما يتراوح متوسط أسعار الحديد اليوم في مصر لطن حديد التسليح في مصر ما بين 14300 -14600 جنيها تسليم أرض المصنع غير شامل النولون الخاص بالنقل. سعر الحديد

أسعار الحديد في مصر اليوم



ويرصد موقع المال أسعار الحديد اليوم في مصر الثلاثاء 10-8-2021

سعر حديد عز اليوم

اوضح فرحات ان سعر حديد عز اليوم لم يشهد اى تغير ليسجل سعر حديد التسليح عز على مدار الشهر ليبلغ نحو 14600 جنيهًا للطن تسليم أرض مصنع وهو الاعلى سعرا في مصر.

سعر حديد المصريين

كما شهد سعر مصنع حديد المصريين المملوكة لرجل الاعمال احمد ابوهشيمه استقرار ملحوظ للشهر الثالث ليبلغ 14500 جنيهًا للطن

سعر حديد الجارحي اليوم

فيما ثبت سعر حديد الجارحي في مصر ليبلغ نحو 14450جنيها للطن تسليم أرض مصنع وهو من المصانع المتكاملة.

سعر حديد بشاي للصلب

وسجلت أسعار الحديد اليوم صنف بشاي للصلب عند 14500 جنيها للطن ارض مصنع ، والذي يعد ضمن المصانع الاعلى انتاجية داخل السوق

سعر حديد السويس للصلب

كما ثبت مصنع السويس سعر حديد السويس للصلب فى السوق اليوم عند 14500 جنيها

سعر حديد المراكبي اليوم

كما لم يتغير سعر حديد المراكبي اي تغير ويستقر عند 14500 للطن والذي يعد مصنعها ضمن المصانع المتكاملة فى مصر.

سعر حديد العشري للصلب

سعر حديد العشري للصلب لم يتغير ليسجل الطن نحو 14300 جنيها تسليم ارض مصنع

يذكر أن أسعار الحديد في مصر تشهد تغير بشكل مستمر وقد يتغير اسبوعيا او شهريا وليست بشكل يومي، كما ان الاسعار المعلنه هي التى يتم تطبيقها حاليا للتجار وليس للمستهلك حيث يتم اضافة نحو 200-300 جنيه ما يعرف بالنولون او مصاريف النقل

ويصل انتاج مصر من الحديد وفقا لبيانات غرفة الصناعات المعدنية التابعه لاتحاد الصناعات والذي سجل حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد المصانع 3.5 مليون طن بليت.