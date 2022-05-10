مازالت هناك حالة من الضبابية حول مستقبل المعادن في البورصات العالمية، بعد إعلان رفع سعر الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية ومدى تأثيرها على الاقتصاد العالمي بالتزامن مع استقرار أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 10-5-2022 بالأسواق المصرية في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية ومخاوف من تحرك سعر الدولار أمام الجنيه.

وشهد الطلب على حديد التسليح تحركا بعض الشىء بعد تراجعه مؤخرا ووصف البعض أسعار الحديد اليوم بأنها مازالت مرتفعة مطالبين بضرورة استمرار خفض الأسعار قدر المستطاع، فيما يتراوح سعر الطن في مصر ما بين 18900-19170 جنيه تسليم أرض مصنع غير شامل تكلفة النقل الى المستهلك.

سعر الحديد

أسعار الحديد في مصر

ويرصد موقع المال أسعار الحديد اليوم في مصر الثلاثاء 10-5-2022:

سعر حديد عز اليوم

لم يتحرك سعر حديد عز اليوم ليستمر عند مستوياته كأعلى سعر في مصر ، ويسجل 19170 جنيهًا للطن تسليم أرض مصنع ويستحوذ عز على الطاقة الإنتاجية الأكبر في مصر.

سعر حديد المصريين

كما شهدت أسعار حديد المصريين ثباتا بعد تراجعها بنحو 800 جنيه ، ليسجل سعر الطن نحو 19100 جنيه للطن.

سعر حديد الجارحي اليوم

وسجلت أسعار الحديد اليوم لدى مصنع حديد الجارحي في مصر استقرارا متواصلا ، ليبلغ نحو 19 ألف جنيه تسليم أرض مصنع.

سعر حديد بشاي للصلب

ولم يتغير السعر لدى مصنع حديد بشاي للصلب والذي استقر مثل باقي الشركات ، ليسجل نحو 19100 ألف جنيه للطن تسليم أرض مصنع في مصر.

سعر حديد السويس للصلب

وشهدت أسعار الحديد اليوم لدى سعر مصنع حديد السويس للصلب ، ليبلغ نحو 19100 جنيه للطن تسليم أرض مصنع.

سعر حديد المراكبي اليوم

كما استمر مصنع حديد المراكبي عند مستوياته السابقة فقد بلغ سعر طن الحديد نحو 19100 ألف جنيه للطن تسليم أرض مصنع ويعد مصنعها ضمن المصانع المتكاملة فى مصر.

سعر حديد العشري للصلب

واستقر السعر مثل باقي المصانع لدى حديد العشري للصلب، ليسجل الطن نحو 19 ألف جنيه للطن تسليم أرض مصنع.

وأكد أحد التجار أن الأسعار الواردة في التقرير هي تسليم أرض مصنع تجاري وليست أسعارا نهائية ويضاف إليها تكلفة النولون “النقل” للمستهلك وقد تشهد زيادة ما بين 200-300 جنيه لكل طن للنقل للمستهلك.

يذكر أن مصر تنتج نحو 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية.