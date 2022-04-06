أسعار الحديد اليوم الاربعاء 6-4-2022.. وحديد التسليح يسجل مستويات تاريخية



شهدت أسعار الحديد اليوم الاربعاء 6-4-2022 بالأسواق المصرية استقرارا جديدا بعد صعود تاريخي للحديد خلال نهاية الاسبوع الماضي بشكل غير مسبوق ، نتيجة الاحداث الجيوسياسية وابرزها زيادة الخامات بسبب الحرب الروسية الاوكرانيه مع ارتفاع سعر الدولار امام الجنية المصري مؤخرا.

البعض وصف الزيادات الاخيرة بالجنونية وعدم قدرة السوق على تحملها في ظل تراجع الطلب والقوة الشرائية لبعض المستهلكين ، فيما يتراوح سعر طن حديد التسليح في مصر ما بين 16900-21000 جنيه ، تسليم ارض مصنع غير شامل تكلفة النقل الى المستهلك ، مع شكاوي البعض بنقص المعروض

سعر طن الحديد في مصر

أسعار الحديد في مصر

ويرصد موقع المال أسعار الحديد اليوم في مصر الاربعاء 6-4-2022

سعر حديد عز اليوم

ارتفع سعر طن حديد عز اليوم مؤخرا لصنف حديد التسليح ، ليصل الى 20 ألف جنيهًا للطن تسليم أرض مصنع ويستحوذ عز على الطاقة الانتاجية الاكبر في مصر.

سعر حديد المصريين

فيما قامت شركة حديد المصريين بزيادة أسعارها خلال الاسبوع الجاري ، ليسجل سعر الطن نحو 19900 جنيهًا للطن

سعر حديد الجارحي اليوم

كما شهد مصنع حديد الجارحي في مصر استقرار متواصل ، ليبلغ نحو 16.9 الف جنيه تسليم ارض مصنع.

سعر حديد بشاي للصلب

وقفز سعر مصنع حديد بشاي للصلب ايضا مثل غيره ، ليسجل نحو 20975 الف جنيه للطن تسليم ارض مصنع في مصر.

سعر حديد السويس للصلب

وبلغت أسعار الحديد اليوم لدي سعر مصنع حديد السويس للصلب مستوي مرتفع ، ليبلغ نحو 19900 جنيه للطن تسليم ارض مصنع.

سعر حديد المراكبي اليوم

ويعد مصنع حديد المراكبي الاعلي سعرا في مصر فقد بلغ سعر طن الحديد نحو 21 الف جنيه للطن تسليم ارض مصنع ويعد مصنعها ضمن المصانع المتكاملة فى مصر.

سعر حديد العشري للصلب

واعلن مصنع حديد العشري للصلب استقرار أسعاره للاسبوع الثالث ، ليسجل الطن نحو 17 ألف جنيه للطن تسليم ارض مصنع

سعر حديد الجيوشي للصلب

فيما استقر الطن مصنع حديد الجيوشي نحو 16900 الف جنيه للطن تسليم ارض مصنع .