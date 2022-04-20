أسعار الحديد اليوم الاربعاء 20-4-2022 بالأسواق المصرية



شهدت أسعار الحديد اليوم الاربعاء 20-4-2022 ثباتا مستمرا بالأسواق المصرية ، نتيحة تأثره بتحرك سعر الدولار امام الجنية المصري مؤخرا ، بالاضافة الى الاحداث الجيوسياسية وارتفاع سعر المعادن عالميا بشكل حاد نتيجة الحرب الروسية ونقص المعروض من الخامات

من جانبه قال عبدالخالق فرحات رئيس شركة المتحدة لتجارة مواد البناء، ان السوق يعاني من عدم وضوح في الرؤية حول تلك الاسعار المرتفعه بالتزامن مع ركود في الطلب ونقص في المعروض خلال الفترة الحالية وانشغال البعض بشراء مستلزمات رمضان والعيد وانتظار البعض لهبوط الأسعار ، ليتراوح سعر طن حديد التسليح ما بين 16900-21000 جنيه ، تسليم ارض مصنع غير شامل تكلفة النقل.

سعر طن الحديد في مصر

أسعار الحديد في مصر

ويرصد موقع المال أسعار الحديد اليوم في مصر الاربعاء 20-4-2022

سعر حديد عز اليوم

سعر حديد عز اليوم استقر بعد ارتفاع تاريخي لصنف حديد التسليح ، ليسجل 20 ألف جنيهًا للطن تسليم أرض مصنع ويعد عز الطاقة الانتاجية الاكبر في مصر.

سعر حديد المصريين

وشهد سعر مصنع حديد المصريين ثباتا ملحوظا بعد رفع أسعاره خلال الاسبوع الماضي ، ليسجل سعر الطن 19900 جنيهًا للطن

سعر حديد الجارحي اليوم

ولم يتغير سعر مصنع حديد الجارحي في مصر بشكل متواصل ، ليبلغ نحو 20 الف جنيه تسليم ارض مصنع.

سعر حديد بشاي للصلب

وسجل سعر مصنع حديد بشاي للصلب استقرار اليوم عند مستويات كبيرة ، ليسجل نحو 20975 الف جنيه للطن تسليم ارض مصنع في مصر.

سعر حديد السويس للصلب

واستقرت أسعار الحديد اليوم لدي مصنع حديد السويس للصلب ، ليبلغ نحو 19900 جنيه للطن تسليم ارض مصنع.

سعر حديد المراكبي اليوم

كما سجل مصنع حديد المراكبي اعلي سعر للحديد في مصر عند مستوي 21 الف جنيه للطن تسليم ارض مصنع ويعد مصنعها ضمن المصانع المتكاملة فى مصر.

سعر حديد العشري للصلب

فيما استثر مصنع حديد العشري للصلب للاسبوع الثالث ، ليسجل الطن نحو 17 ألف جنيه للطن تسليم ارض مصنع