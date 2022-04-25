

ثبات مستمر على مدار الشهر الجاري في أسعار الحديد اليوم الاثنين 25-4-2022 بالأسواق المصرية مع استمرار المخاوف من ارتفاع جديد في سعر المعادن مع تحرك سعر الدولار ، بالتزامن مع استمرار نقص المعروض في الاسواق وشكاوي من البعض من تسجيل السعر النهائي للمستهلك لمستوي قياسي.

ويطالب التجار بضرورة خفض الاسعار في اقرب وقت ممكن لتحريك الطلب والمبيعات، فيما تستقر أسعار الحديد على مدار الاسبوع الجاري ، ليتراوح سعر طن حديد التسليح في مصر ما بين 16.9-21 الف جنيه للطن ، ارض مصنع غير متضمن تكلفة النقل الى المستهلك.

سعر طن الحديد في مصر

أسعار الحديد في مصر

ويرصد موقع المال أسعار الحديد اليوم في مصر الاثنين 25-4-2022

سعر حديد عز اليوم

واضاف التجار ان سعر حديد عز اليوم واصل استقراره على مدار الاسبوع لنوع حديد التسليح ، ليبلغ نحو 20 ألف جنيهًا للطن تسليم أرض مصنع وهي الاعلي انتاجية في مصر

سعر حديد المصريين

وشهد سعر مصنع حديد المصريين ثبات خلال تعاملات اليوم في الاسبوع الثالث بعد قفزات قوية ، ليسجل سعر الطن نحو 19900 جنيهًا للطن

سعر حديد الجارحي اليوم

وسجل مصنع حديد الجارحي استقرار عند مستوي نحو 16.9 الف جنيه تسليم ارض مصنع وسط هبوط في المبيعات بالسوق.

سعر حديد بشاي للصلب

فيما سجلت أسعار الحديد اليوم لدي سعر مصنع حديد بشاي للصلب نحو 20 الف جنيه للطن تسليم ارض مصنع في مصر.

سعر حديد السويس للصلب

واستقر سعر مصنع حديد السويس للصلب للاسبوع الثالث ، ليسجل نحو 19.9 الف جنيه للطن تسليم ارض مصنع.

سعر حديد المراكبي اليوم

كما شهد مصنع حديد المراكبي ثبات الان عند مستوي 21 الف جنيه للطن تسليم ارض مصنع وهو الاعلي في مصر ، فيما يعد المراكبي ضمن المصانع المتكاملة فى مصر.

سعر حديد الجيوشي للصلب

ولم يعلن مصنع حديد الجيوشي عن اى تغير في أسعاره الاسبوع الجاري ليبلغ نحو 19 الف جنيه للطن تسليم ارض مصنع وتسعي الجيوشي لزيادة الطاقة الانتاجية للمصنع الفترة المقبلة