أسعار الحديد اليوم الاثنين بالأسواق المصرية.. و«المصريين» تعلن أسعارها

أعلنت شركة حديد المصريين، المملوكة لرجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، استقرار أسعار الحديد اليوم في مصر الخاص بالشركة لصنف حديد التسليح، على أن يتم تطبيق تلك الأسعار بداية من غدٍ الثلاثاء 1-6-2021.

وأرسلت الشركة، منذ قليل، إخطارًا لوكلائها بما يفيد عدم تغير أسعار الحديد اليوم في مصر خلال الأسبوع الحالي، ليسجل سعر طن حديد المصريين نحو 14500 جنيه لطن حديد التسليح تسليم أرض مصنع. أسعار الحديد

وقال المهندس عبد الخالق فرحات، أحد تجار مواد البناء ورئيس شركة المتحدة لتجارة مواد البناء، لـ”المال”، إن الطن لدى مصنع حديد المصريين سيصل للمستهلك بسعر 14750 جنيه للجرام شاملًا النولون الخاص بنقل البضاعة من المصنع وحتى المستهلك.

وأضاف فرحات أن سعر طن الحديد يختلف باختلاف الشركات المصنِّعة له بحسب الجودة التي تنتجها الشركة، وهذا الاختلاف خاضع حسب اسم الشركة المنتِجة للحديد، كما أن هذه الأسعار هي تسليم أرض مصنع، وترتفع عند التجار بمقدار 200- 300 جنيه.

استقرار أسعار الحديد اليوم رغم تراجع المبيعات

وأوضح فرحات أن ثبات أسعار الحديد اليوم عند مستوى 14500 جنيه الطن غير مبرر، ولا سيما في ظل تراجع وهبوط المبيعات، وهو ما سماه بوقف الحال!

وأضاف أن الجميع كان ينتظر تراجع السعر محليًّا على خلفيه الهبوط عالميًّا ولكن جاءت الأسعار مخيبة للجميع في ظل التراجع الرهيب بالمبيعات حاليًّا.

ويصل سعر شركة حديد عز إلى 14600 جنيه للطن، فيما بلغ سعر طن حديد الجارحي اليوم 14450 جنيهًا، ومن المقرر أن تعلن باقي الشىركات أسعارها، اليوم الاثنين.