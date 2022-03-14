أسعار الحديد اليوم الإثنين 14-3-2022.. و«عز» يسجل 17 ألف جنيه أرض مصنع

الاستقرار هو كلمة السر خلال تعاملات أسواق الحديد الأسبوع الجاري وسط ثبات أسعار الحديد اليوم الإثنين 14-3-2022 واستمرار شكاوي المتعاملين والتجار من ارتفاع السعر لمستويات تقارب 20 ألف جنيه ، مع نقص المعروض من حديد التسليح في السوق منذ أيام وشكاوي من تراجع الطاقة الإنتاجية لبعض المصانع في ظل الحرب الروسية الأوكرانية.

ويري البعض أن أسعار الحديد اليوم في مصر بالرغم من ارتفاعها إلا أنها قد تشهد تراجعا الفترة المقبلة حال استقرار الأوضاع الروسية الأوكرانية ، وعدم استيعاب السوق لأي ارتفاعات أخرى، فيما يتراوح سعر طن حديد التسليح في مصر ما بين 16900-17500 جنيه، تسليم أرض مصنع غير شاملة نولون النقل إلى المستهلك.

سعر طن الحديد في مصر

أسعار الحديد في مصر

ويرصد موقع المال أسعار الحديد اليوم في مصر الإثنين 14-3-2022:

سعر حديد عز اليوم

حديد عز الأعلي إنتاجية في مصر ومازالت من أعلي الشركات سعراً في السوق المصرية لتسجل نحو 17 ألف جنيه للطن تسليم أرض مصنع.

سعر حديد المصريين

فيما بلغ سعر مصنع حديد المصريين خلال تعاملات اليوم نحو 16900 جنيه للطن والذي يعد ضمن المصانع المتكاملة.

سعر حديد الجارحي اليوم

ولم يتغير سعر مصنع حديد الجارحي في مصر ، بالرغم من إعلانها ارتفاعاً في السعر لكنها تراجعت مؤخراً لتبلغ نحو 16.1 ألف جنيه تسليم أرض مصنع.

سعر حديد بشاي للصلب

وسجل سعر مصنع حديد بشاي للصلب مؤخرا ، نحو 16.9 ألف جنيه للطن تسليم أرض مصنع في مصر.

سعر حديد السويس للصلب

وشهدت أسعار الحديد اليوم لدي مصنع حديد السويس للصلب استقرارا ، ليبلغ سعر طن حديد السويس نحو 16900 جنيه للطن تسليم أرض مصنع.

سعر حديد المراكبي اليوم

ولم يتغير سعر مصنع حديد المراكبي والذي يعد الأعلي سعراً في مصر ليبلغ 17500 جنيه للطن تسليم أرض مصنع والذي يعد مصنعها ضمن المصانع المتكاملة فى مصر.

سعر حديد العشري للصلب

وبلغ سعر مصنع حديد العشري للصلب والذي يعد ضمن مصانع الدرفلة نحو 17 ألف جنيه للطن تسليم أرض مصنع.

سعر حديد الجيوشي للصلب

ولم يعلن مصنع حديد الجيوشي عن أى تغير في أسعاره التى تسجل نحو 16900 ألف جنيه للطن تسليم أرض مصنع.