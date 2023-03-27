أسعار الحديد اليوم .. الأسواق تترقب إعلان المصانع لسعر البيع خلال أبريل

تترقب أسواق مواد البناء إعلان مصانع الحديد عن لسعر البيع خلال شهر أبريل المقبل ، بالتزامن مع استقرار أسعار الحديد اليوم في مصر الإثنين 27-3-2023 عند أعلى مستوياتها تاريخيا ، بالتزامن مع هبوط حاد في المعروض بالأسواق وركود الطلب أيضاً مع شكاوي من نقص المعروض من منتجات التسليح في بعض المصانع ما تسبب في ارتفاعات في المعدن.

وقال محب شفيق عضو غرفة مواد البناء في تصريحات لـ “المال” إن البعض يتوقع ارتفاعا جديدا وطفيفا في أسعار الحديد خلال شهر أبريل المقبل ، بالتزامن مع نقص مسلتزمات الإنتاج لدي بعض المصانع ، بالتزامن مع تحريك بعض التجار للأسعار على عكس المعتاد ، فيما يتراوح سعر حديد التسليح في مصر ما بين 28500 – 32135 جنيه للطن تسليم أرض المصنع ، ولكن السعر النهائي للمستهلك مختلف.

سعر الحديد اليوم

وتنشر “المال”، في التقرير التالي أسعار الحديد اليوم في مصر الإثنين 27 مارس 2023

سعر حديد عز اليوم

سجل المصنع الأعلي سعراً في مصر وهو مصنع حديد عز استقراراً في مستوياته بعد الزيادات الأخيرة ليبلغ نحو 32135 جنيهًا خلال مارس الجاري غير شامل تكلفة النقل ”النولون” للمستهلك النهائي وهو الأعلى إنتاجية بالسوق.

سعر حديد المصريين

وشهد مصنع حديد المصريين استقرارا في مستوياته ليسجل نحو 32050 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع غير شامل نولون النقل للمستهلك.

سعر حديد السويس اليوم

كما استقرت أسعار الحديد في مصر لدي مصنع السويس أحد المصانع المتكاملة في التعاملات الأسبوعية، لتسجل نحو 32050 جنيهًا تسليم أرض المصنع.

سعر حديد بشاي للصلب

واستقر أيضاً سعر حديد التسليح في مصنع بشاي للصلب للأسبوع الثاني على التوالي ليبلغ الطن نحو 32 جنيها للطن تسليم أرض المصنع.

سعر حديد المراكبي للصلب

فيما واصلت أسعار الحديد اليوم في مصر ثباتها المتتالي في مصنع حديد المراكبي للصلب عند حو 28500 ألف جنيه للطن غير شامل التكلفة النهائية للمستهلك.

سعر حديد الجارحي اليوم

كما شهد مصنع الجارحي ثبات أسعاره عند 28500 جنيه للطن تسليم أرض المصنع، فيما يعد أحد المصانع المتكاملة بالسوق.