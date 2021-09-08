اقتصاد وأسواق

أسعار الحديد اليوم الأربعاء 8-9-2021 بالأسواق المصرية

الطن يتراوح ما بين 14300-14600 جنيه ارض مصنع
عمر سالم 11:38 ص, الأربعاء, 8 سبتمبر 21 11:38 ص, الأربعاء, 8 سبتمبر 21

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أستقرار جديد تسجله أسعار الحديد اليوم الأربعاء 8-9-2021 بالأسواق المصرية لنوع حديد التسليح للشهر الرابع بشكل متواصل وسط ركود كبير وأمال التجار في هبوط السعر لتحريك السوق  ، ويأتي الثبات مع عدم تغير في سعر خامات الحديد عالميا في بورصة المعادن .

ويشهد السوق المصري تراجع في الطلب نتيجة وضع قانون جديد لاشتراطات البناء ساهم في الحد من حركه التشييد والبناء في القري والمدن  ، ويتراوح متوسط أسعار الحديد اليوم لطن حديد التسليح ما بين 14300 -14600 جنيها تسليم أرض المصنع غير شامل النولون الخاص بالنقل.

الحديد جديد
الحديد جديد

أسعار الحديد في مصر اليوم 

ويرصد المال قائمة كاملة توضح أسعار الحديد اليوم في مصر الأربعاء 8-9-2021

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سعر حديد عز اليوم

 مصنع حديد عز هو الاكبر والاكثر انتاجا في مصر لم يعلن عن  اي تغير في الأسعار ليبلغ سعر حديد التسليح عز نحو 14600 جنيهًا للطن تسليم أرض مصنع وهو الاعلى سعرا في مصر.

سعر حديد المصريين

ويواصل سعر مصنع حديد المصريين المملوك لرجل الاعمال احمد ابوهشيمه الثبات بشكل ملحوظ للشهر الرابع ليبلغ سعره 14500 جنيهًا للطن تسليم ارض مصنع

سعر حديد الجارحي اليوم

كما شهد سعر حديد الجارحي في مصر  استقرار متواصل ليسجل نحو 14450جنيها للطن تسليم أرض مصنع وهو من المصانع المتكاملة.

سعر حديد بشاي للصلب

فيما بلغ سعر الحديد اليوم صنف بشاي للصلب عند 14500 جنيها للطن ارض مصنع ، والذي يعد ضمن المصانع الاعلى انتاجية داخل السوق

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سعر حديد السويس للصلب

كما واصل مصنع السويس سعر حديد السويس للصلب استقراره في السوق المحلي مثل بقية المصانع ليسجل اليوم نحو 14500 جنيها تسليم ارض مصنع

سعر حديد المراكبي اليوم

كما لم يتغير سعر حديد المراكبي اي تغير ويستقر عند 14500 للطن والذي يعد مصنعها ضمن المصانع المتكاملة فى مصر.

سعر حديد العشري للصلب

فيما ثبت سعر حديد العشري للصلب ليسجل الطن نحو 14300 جنيها تسليم ارض مصنع

يذكر ان بيانات غرفة الصناعات المعدنية التابعه لاتحاد الصناعات المصرية تشير الي أن إنتاج مصر سجل حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد المصانع 3.5 مليون طن بليت.

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جدير بالذكر أن أسعار الحديد تتغير بشكل مستمر وقد يتغير اسبوعيا او شهريا وليست بشكل يومي، كما ان الاسعار المعلنه هي التى يتم تطبيقها حاليا للتجار وليس للمستهلك حيث يتم اضافة نحو 200-300 جنيه ما يعرف بالنولون او مصاريف النقل

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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