أسعار الحديد اليوم الأربعاء 27-7-2022.. بعد رفع سعر الفائدة الأمريكية

حافظت أسعار الحديد اليوم الأربعاء 27-7-2022 بالأسواق المحلية على مستوياتها الحالية للشهر الثاني على التوالي بعد، وسط انتظار البعض لمزيد من الانخفاض على خلفية استمرار هبوط أسعار المعادن في البورصة العالمية للمعادن، وإعلان الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة بنحو 75 نقطة.

ويشهد السوق ثبات أو هبوط في الطلب الأسبوع المقبل عند الإعلان عن أسعار البيع الخاصة بشهر أغسطس المقبل، فيما يسجل متوسط أسعار الحديد في مصر ما بين 17300 إلى 17670 جنيها للطن تسليم أرض المصنع عقب التراجع الأخير، وسط راوج في المبيعات خلال الفترة من بعد عيد الأضحى.

حديد عز

وترصد المال في التقرير التالي أسعار الحديد في مصر الأربعاء 27-7-2022 :-

سعر حديد عز اليوم

استقر اليوم سعر حديد عز اليوم ليسجل نحو 17670 جنيها للطن غير شامل تكلفة النقل ” النولون” للمستهلك النهائي وهي الاعلي سعرا في مصر.

سعر حديد السويس اليوم

كما واصلت أسعار حديد السويس اليوم الاربعاء استقرارها ايضا خلال التعاملات الاسبوعية ليبلغ الطن نحو 17570 جنيها للطن تسليم ارض المصنع.

سعر حديد المصريين

فيما ثبتت لدي مصنع حديد المصريين خلال يوليو الجاري بعد انخفاضها الشهر الماضي لتسجل نحو 17570 جنيها للطن تسليم ارض المصنع غير شامل نولون النقل للمستهلك النهائي

سعر حديد الجارحي اليوم

كما سجل مصنع حديد الجارحي اقل سعر لحديد التسليح في مصر ، وبلغ سعر حديد الجارحي نحو 17300 جنيها للطن تسليم ارض المصنع وهو اقل سعر في مصر.

سعر حديد بشاي للصلب

ولم يتغير سعر الطن في مصنع حديد بشاي للصلب والذي انخفض بواقع 500 جنيها للطن الاسبوع الماضي ليسجل 17500 جنيها للطن تسليم ارض النصنع

سعر حديد العشري

وشهدت أسعار الحديد اليوم استقرار لدي حديد العشري للصلب في التعاملات الاسبوعية ليبلغ نحو 17400 الف جنيه للطن تسليم ارض المصنع

سعر حديد المراكبي للصلب

وشهد حديد المراكبي للصلب ثبات ملحوظ في التعاملات اليومية ليبلغ نحو 17550 جنيها للطن غير شامل التكلفة النهائية للمستهلك

سعر حديد الجيوشي للصلب

كما استقر ايضا مثل باقي المصانع سعر حديد الجيوشي للصلب ليسجل نحو 17300 جنيها للطن تسليم ارض مصنع