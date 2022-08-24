أسعار الحديد اليوم الأربعاء 24-8-2022.. و«المصريين» يسجل 17550 جنيها

تسجل الأسواق الداخلية استقرارا في أسعار الحديد اليوم الأربعاء 24-8-2022 للشهر الثاني على التوالي وسط هدوء كبير في الطلب على المعدن الأهم في عملية البناء، في ظل ترقب الجميع انتهاء الحكومة من التعديلات الخاصة بقانون مخالفات البناء، وتسهيل عملية إصدار التراخيص ما يساعد على عودة الحياة الطبيعية للنشاط.

وصرح عدد من تجار مواد البناء للمال، أن هناك تراجعًا في الطاقة الإنتاجية للمصانع نتيجة تراجع الطلب والاستيراد خلال الفترة الاخيرة، موضحين أن بعض الشركات تحاول فتح أسواق خارجية للمساهمة في عملية زيادة الإنتاج، فيما يسجل متوسط أسعار الحديد اليوم ما بين 17300 إلى 17900 جنيه للطن تسليم أرض المصنع غير شامل التكلفة النهائية للمستهلك.

سعر الحديد

وترصد المال في التقرير التالي سعر الحديد اليوم في مصر الاربعاء 24-8-2022 :-

سعر حديد عز اليوم

واصل سعر حديد عز اليوم الاربعاء ثباته الملحوظ ليبلغ نحو 17670 جنيها للطن غير شامل تكلفة النقل ” النولون” للمستهلك النهائي وهي الاعلي سعرا في مصر.

سعر حديد السويس اليوم

كما سجل سعر حديد السويس اليوم الجمعة عدم تغير خلال التعاملات الاسبوعية ليبلغ الطن نحو 17570 جنيها للطن تسليم ارض المصنع.

سعر حديد المصريين

كما حافظ سعر الحديد اليوم في مصر لدي مصنع حديد المصريين على مستوياته ليسجل نحو 17570 جنيها للطن تسليم ارض المصنع غير شامل نولون النقل للمستهلك النهائي

سعر حديد الجارحي اليوم

فيما سجلت أسعار الحديد اليوم في مصنع حديد الجارحي فقد سجل اقل سعر لحديد التسليح في مصر ، وبلغ سعر الجارحي نحو 17550 جنيها للطن تسليم ارض المصنع ، فيما يعد احد المصانع المتكامله بالسوق

سعر حديد بشاي للصلب

وسجل سعر الطن في مصنع حديد بشاي للصلب ، ليسجل 17900 جنيها للطن تسليم ارض المصنع وهو الأعلي سعرا في مصر.

سعر حديد العشري

أسعار الحديد اليوم الاربعاء شهدت استقرار لدي حديد العشري للصلب في التعاملات الاسبوعية ليبلغ نحو 17400 الف جنيه للطن تسليم ارض المصنع

سعر حديد المراكبي للصلب

وبلغ سعر حديد المراكبي للصلب استقرار متواصل في التعاملات اليومية ليبلغ نحو 17550 جنيها للطن غير شامل التكلفة النهائية للمستهلك

سعر حديد الجيوشي للصلب

كما استقر ايضا مثل باقي المصانع سعر حديد الجيوشي للصلب ليسجل نحو 17500 جنيها للطن تسليم ارض مصنع