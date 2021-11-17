أسعار الحديد اليوم الأربعاء 17-11-2021 تسجل أول تراجع عقب إلغاء الرسوم الوقائية على واردات البليت.. واستقرار الأسمنت

أسعار الحديد، يرجح أن تشهد تراجعا بين 200-300 جنيه في الطن للمستهلك بدءاً من اليوم وعلي مدار الأسبوع الجاري، في أول رد فعل على قرار وزارة التجارة إلغاء الرسوم الوقائية علي واردات مصر من البليت وحديد التسليح

رجحت الشعبة العامة لمواد البناء بالأتحاد العام للغرف التجارية ، أن تشهد أسعار الحديد بدءاً من اليوم الأربعاء ، تراجعاً يتراوح بين 200-300 جنيه في الطن للمستهلك، في أول رد فعل من السوق، علي قرار وزارة التجارة والصناعة بإلغاء الرسوم الوقائية المفروضة علي واردات البليت وحديد التسليح وهو القرار الذي بدأ تطبيقه اعتباراً من الإثنين الماضي، وفقاً لأحمد الزيني رئيس الشعبة.

وكشف رئيس الشعبة ل” المال”، عن أن حركة البيع والشراء بقطاع مواد البناء شبه متوقفة، حيث أن التجار بانتظار تعديل المنتجيين قوائم أسعارهم، والمستهلك يتهمل في الشراء انتظاراً لمزيد من التراجع في الأسعار

وكانت وزارة التجارة والصناعة، قد أعلنت الأحد الماضي قرارا بإلغاء رسوم الحماية علي واردات مصر من حديد التسليح والبليت، وهي الرسوم التي طبقت منذ أكتوبر 2019، حتي قرار إلغاؤها من قبل وزارة التجارة منتصف نوفمبر 2021.

أسعار الحديد اليوم للمستهلك

ويرجح أن تبدأ أسعار الحديد في السوق في التراجع اعتباراً من اليوم بنحو 200جنيه للطن، ليتراوح سعر طن الحديد بين 15.3 إلي 15.8 ألف جنيه للمستهلك، مقابل 15.5 وحتي 16 ألف جنيه سعر الطن للمستهلك قبل صدور القرار، وفقاً للزيني.

وأشار الزيني، إلي أن سوق مواد البناء يترقب مزيد من التراجع في أسعار الحديد خلال الأسبوع الجاري.

ويتراوح متوسط أسعار الحديد في المصانع بين 14.9 ألف جنيه للطن كأقل سعر، وحتي 15.350 ألف جنيه للطن كأعلي سعر تسليم أرض المصنع.

وكانت أسعار الحديد، قد شهدت أرتفاعات بين 700 وحتي 1200 جنيه للطن خلال نهاية أكتوبر الماضي.

وأوضح الزيني، أن المصنعين الأكثر استفادة من إلغاء الرسوم الوقائية علي واردات الحديد، هي مصانع الدرفلة والحديد الاستثماري، والاكثر تضررا هي المصانع المتكاملة والتي كانت تمد المصانع الصغيرة والمتوسطة باحتياجاتها من الماضي.

أسعار الأسمنت للمستهلك اليوم

. فيما تواصل أسعار الأسمنت للمستهلك اليوم الأربعاء الاستقرار بين 1025 وحتي 1200 جنيه للمستهلك.

ويبلغ عدد مصانع الأسمنت العاملة في السوق المصري 23 شركة.

ويبلغ سعر شيكارة الأسمنت حاليا قرابة 60 جنيه للشيكارة.