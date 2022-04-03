قفزة جديدة وكبيرة سجلتها اسعار الحديد اليوم الاحد 3-4-2022 لتصل لاعلي سعر في تاريخ حديد التسليح في مصر ، وسط تراجع في الطاقات الانتاجية لبعض المصانع نتيجة نقص الخامات عالميا مع ارتفاع سعر البترول والمعادن بشكل تاريخي بالاضافة الى سعر الدولار امام الجنيه.

واعلنت شركة حديد المراكبي للصلب عن صعود أسعار الحديد اليوم بواقع نحو 3500 جنيها للطن ، على أن يتم تطبيق الأسعار الجديدة اعتبارا من اليوم الاحد 3-4-2022 .

سعر الحديد

وتعد تلك الزياده هي الاكبر في تاريخ الشركة ، بعد ارسال المصنع إخطارا منذ قليل لوكلائه يفيد بارتفاع سعر حديد التسليح في مصر الخاصة بها لشهر ابريل ، ليسجل سعر طن الحديد نحو 21 ألف جنيه تسليم أرض مصنع، ليصبح المصنع الاعلي سعرا في مصر.



ومازالت بعض الشركات لم تعلن عن اسعارها ، ومن المرتقب ان يصل سعر الطن وفقا للأسعار المعلنة لدى حديد المراكبي للمستهلك بما يتخطي نحو 22 ألف جنيهًا شاملًا النولون الخاص بنقل البضاعة من المصنع ، وقد يتغير السعر للمحافظات الحدودية والصعيد ويصبح أعلى بنحو 100جنيه.

ويشتكي التجار المتعاملين من نقص المعروض من حديد التسليح ، كما ان مبيعات الحديد تشهد هبوطا مستمرا منذ أشهر مما يزيد ويعمق من جراح التجار ويزيد من أعبائها ويضغط على حركة البيع والشراء خلال الفترة الحالية.

فيما اعلن سعر شركة حديد عز والذي يسجل نحو 20 الف جنيه للطن، فيما بلغ سعر طن حديد المصريين اليوم، 19900 جنيهًا، ومن المقرر أن تعلن باقي الشىركات أسعارها، اليوم أسوة بباقي الشركات مع استمرار التوقعات بمزيد من الصعود.

ومن الصعب توقع ما سيحدث فى الأسواق العالمية والمحلية فى المستقبل القريب بالتزامن مع حرب روسيا واوكرانيا ووسط أزمة الطاقة وارتفاع أسعار خام برنت والغاز مما أثر على البورصات العالمية لتشهد أسعار الحديد اليوم اعلي مستوياتها على الاطلاق

وتنتج مصر حوالى 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالى 4.5 مليون طن من البليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية.