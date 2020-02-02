أسعار الحديد اليوم الأحد 2-2-2020 .. والمصانع تثبت أسعارها

أكد عدد من تجار الحديد أن بعض المصانع أعلنت ثبات أسعار البيع لشهر فبراير الجاري ، فى ظل تراجع المبيعات ليتراوح سعر طن حديد التسليح محليا تسليم أرض المصنع بين 9300 إلى 10100 جنيه.

شهدت أسعار الحديد في مصر اليوم الأحد 2-2-2020 استقراراً بشكل ملحوظ مع بداية شهر فبراير الجاري وذلك على خلفية ثبات أسعار خامات الحديد عالمياً “البليت” عند سعر 425 دولار للطن مع تراجع طفيف لسعر الدولار أمام الجنيه فى السوق المحلية.

وأكد عدد من تجار الحديد أن بعض المصانع أعلنت ثبات أسعار البيع لشهر فبراير الجاري ، فى ظل تراجع المبيعات ليتراوح سعر طن حديد التسليح محليا تسليم أرض المصنع بين 9300 إلى 10100 جنيه.

أسعار الحديد اليوم في السوق المصرية :

أسعار حديد عز تسجل 10100جنيه

أسعار حديد بشاي نحو 9900 جنيه

أسعار حديد المصريين 9950 جنيها

أسعار حديد الجارحي 9650 جنيها

أسعار حديد السويس 9900 جنيه

أسعار حديد المراكبي 9650 جنيها بدلا من 9850 جنيها

أسعار حديد الكومي 9500 جنيه.

أسعار حديد مصر ستيل سجلت 9450 جنيها.

أسعار حديد العشري 9600 جنيه.

وبلغ متوسط سعر طن الحديد خلال شهر سبتمبر الماضي، نحو 11 ألفًا و500 جنيه، ومتوسط سعر الحديد خلال شهر أكتوبر، نحو 10 آلاف جنيه.

ويختلف سعر طن الحديد باختلاف الشركات المصنعة له بحسب الجودة التي تنتجها الشركة، وهذا الاختلاف خاضع حسب اسم الشركة المنتجة للحديد، كما أن هذه الأسعار هي تسليم أرض مصنع وترتفع عند التجار بمقدار 200-300 جنيه.

وربما تختلف الأسعار المذكورة في هذا التقرير من محافظة لأخرى، حيث يزيد سعر الطن بحد أقصى 200 جنيه في المحافظات البعيدة عن مواقع التصنيع.

الركود يسيطر على سوق حديد التسليح

وقال عبدالخالق فرحات ، أحد تجار مواد البناء ، إن الركود يسيطر على مبيعات الحديد في السوق المحلية مما دفع البعض إلى الإغلاق الجزئي أو تخفيض الطاقة الإنتاجية.

وأشار فرحات لـ “المـال” إلى أن بعض الشركات لاتزال تعلن عن حوافز للتجار لتحريك المبيعات داخل السوق ، لافتاً إلى أن نظام الحوافز هو بيع المصانع الحديد للتجار بسعر أقل من الأسعار الرسمية المعلنة، ويتفاوت الحافز بين مصنع وآخر بحسب قيمة البيع.

وقال إن بعض المصانع لم تعلن أسعارها عن شهر فبراير نتيجة عدم وجود متغيرات تدفعها للإعلان عن الأسعار الجديدة وهو ما يوضح استمرار الأسعار الخاصة بشهر يناير لحين وجود أى متغيرات.

وأظهرت بيانات البنك المركز المصري أن إجمالى إنتاج مصر من الحديد، خلال يناير حتى نوفمبر 2019 بلغ نحو 6.653 مليون طن، بنسبة تراجع تصل إلى 10.5% عن الفترة المقابلة من عام 2018 التى سجلت فيها 7.434 مليون.