أسعار الحديد اليوم الأثنين 24-10-2022.. وترقب الأسواق لإعلان المصانع سعر البيع خلال نوفمبر

استقرار متواصل للشهر الرابع علي التوالي شهدته أسعار الحديد اليوم الاثنين 24-10-2022 في الأسواق المحلية مع تراجع كبير في الطلب على المعدن الأهم في عملية البناء نتيجة صعوبة الحصول على تراخيص البناء وانتظار الجميع لتعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء ، بالتزامن مع انتظار الجميع وترقب من المتعاملين والتجار للإعلان عن أسعار البيع الخاصة بشهر نوفمبر.

وقد تشهد السوق ثباتًا أو ارتفاعًا خلال الأسبوع المقبل عند اعلان المصانع عن سعر البيع خلال نوفمبر مع تحرك سعر الدولار أمام الجنيه، ما يرفع تكلفة الإنتاج، فيما يسجل متوسط أسعار الحديد اليوم ما بين 17500 الى 17900 جنيه للطن تسليم أرض المصنع عقب الارتفاع الأخير، وسط رواج في المبيعات بشكل طفيف.

سعر الحديد اليوم

وترصد المال في التقرير التالي سعر الحديد اليوم في مصر الاثنين 24-10-2022 :-

سعر حديد عز اليوم

أستقر خلال تعاملات الاسبوع سعر حديد عز عند مستوياته السابقة ليسجل نحو 17670 جنيها للطن غير شامل تكلفة النقل ” النولون” للمستهلك النهائي وهي الاعلي انتاجا في مصر.

سعر حديد المصريين

فيما واصل مصنع حديد المصريين ثباته مثل باقي المصانع ليبلغ نحو 17570 جنيها للطن تسليم ارض المصنع غير شامل نولون النقل للمستهلك النهائي

سعر حديد الجارحي اليوم

ولم يتغير سعر مصنع حديد الجارحي ليستقر عند مستوياته لحديد التسليح في مصر ، وبلغ سعر حديد الجارحي نحو 17550 جنيها للطن تسليم ارض المصنع وهو اقل سعر في مصر.

سعر حديد السويس اليوم

كما أن أسعار الحديد اليوم لدي مصنع السويس مستقرة خلال التعاملات الاسبوعية ليبلغ الطن نحو 17570 جنيها للطن تسليم ارض المصنع.

سعر حديد بشاي للصلب

وأستقر سعر الحديد اليوم الاعلي في مصر لدي حديد بشاي للصلب ليبلغ 17900 جنيها للطن تسليم ارض النصنع

سعر حديد المراكبي للصلب

ولم يتغير سعر حديد المراكبي للصلب بشكل ملحوظ في التعاملات اليومية ليبلغ نحو 17550 جنيها للطن غير شامل التكلفة النهائية للمستهلك

سعر حديد الجيوشي للصلب

وثبت سعر حديد الجيوشي للصلب ليسجل نحو 17500 جنيها للطن تسليم ارض مصنع ، فيما يعاني بعض المصانع من نقص في استيراد البليت ما ساهم في قلة انتاج مصانع الدرفلة مؤخرا داخل السوق المحلي.