أسعار الحج السياحي لعام 2024.. يبدأ من 191 ألف للبري و450 ألفا للخمس نجوم صف أول على الحرم (مستند)

رصدت “المال” في هذا التقرير، التفاصيل الكاملة لأسعار برامج رحلات الحج السياحى لعام 1445ه/2024م.

وتبلغ أسعار رحلات الحج السياحي، لبرنامج الخمس نجوم، صف أول مباشرة على الحرم وحتى 250 مترا نحو 450 ألف جنيه، والصف الثانى من 250 إلى 1250 مترا بسعر 390 ألفا، بعدد تأشيرات متاحة لهذا المستوي 4 الآف تأشيرة.

أما أسعار رحلات الحج للبرنامج الاقتصادي طيران، فتصل إلى 260 ألف جنيه للموسم كامل بفنادق مكة وحتى 1750 متر، بينما اقتصادي تحسين 5 نجوم حتى 250 متر بسعر 230 ألفا، وتحسين 4 أو 5 نجوم من بعد مسافة 250 متر وحتى 750م بسعر 226 ألف جنيه بعدد تأشيرات 13 ألف تأشيرة.

فيما بلغت أسعار برنامج الحج البرى نحو 225 ألف جنيه لقضاء موسم كامل في مكة وحتى 1750 متر، والبري تحسين 5 نجوم حتى 250 متر بسعر 195 ألفا، والبري تحسين 4 أو 5 نجوم من بعد مسافة 250 م وحتى 750 متر بسعر 191 ألف جنيه بعدد تأشيرات 6 الآف تأشيرة.

ونوهت الضوابط المنظمة للموسم، بأن جميع الأسعار الواردة تمثل الحد الأقصي لأسعار البرامج ويجوز للشركات التنفيذ بأسعار أقل منها.

وأشارت الضوابط إلى أن الأسعار المشار إليها تخضع لأي زيادة قد تطرأ من جانب السلطات السعودية في هذا الشأن، على ألا تتم زيادة الأسعار المعلقة بتلك الضوابط إلا بعد الرجوع إلى اللجنة العليا للعمرة والحج لدراسة أسباب الزيادة والنظر في اعتمادها من عدمه.

وأكدت الضوابط أنه لا تسري أي زيادة سعرية إلا بعد موافقة اللجنة مع احاطة الوزير بما يطرأ من تعديل في الأسعار.