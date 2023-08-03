أسعار الحبوب ترتفع الخميس بعد قصف روسيا لميناء أوكراني على نهر الدانوب

شهدت أسعار المواد الغذائية العالمية ارتفاعا اليوم الخميس مع تكثيف استخدام موسكو للقوة لمنع أوكرانيا من تصدير الحبوب.

وهاجمت روسيا أحد الموانئ الداخلية الرئيسية لأوكرانيا على نهر الدانوب أمس الأربعاء.

ودمرت الهجمات مباني في ميناء إسماعيل وعرقلت السفن التي كانت تستعد للوصول إلى هناك لتحميل الحبوب الأوكرانية في تحد لحصار فعلي عاودت روسيا فرضه في منتصف يوليو .

وقال نائب رئيس الوزراء الأوكراني، أولكسندر كوبراكوف، إن هجمات الطائرات الروسية المسيرة ألحقت أضرارا بنحو 40 ألف طن من الحبوب كانت متجهة إلى دول في أفريقيا وكذلك الصين وإسرائيل.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على تيليجرام: “هاجم الإرهابيون الروس مرة أخرى الموانئ والحبوب (بما يهدد) الأمن الغذائي العالمي”.

وقالت وكالة الإعلام الروسية الرسمية إن الميناء والبنية التحتية للحبوب التي تضررت كان بها مرتزقة أجانب ومعدات عسكرية. وأضافت أن حوضا لإصلاح السفن التابعة للبحرية استهدفه القصف أيضا. ولم يتسن لرويترز التحقق من هذا الزعم.