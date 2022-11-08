أسعار الجبن وزيادة الأحجام تدعمان ربحية «عبور لاند» فى الربع الثالث من 2022

أرجعت وحدات تحليل مالى ارتفاع ربحية شركة «عبور لاند للصناعات الغذائية» خلال الربع الثالث من العام الجاري، للزيادات التى شهدتها أسعار الجبن منذ بداية العام إلى جانب ارتفاع الأحجام سنويًا وبشكل ربع سنوى.

قالت بنوك الاستثمار إن نتائج «عبور لاند» عن الربع الثالث من العام الجارى تجاوزت التوقعات، مؤكدين أن تكلفة المواد الخام تُعد أكثر العوامل تأثيرًا على أداء الشركة خلال الوقت الراهن.

وتمكنت «عبور لاند» من زيادة أرباحها خلال الربع الثالث بنحو %31.3 لتصل إلى 145.8 مقارنة مع 111.2 مليون جنيه خلال الربع المقارن من العام الماضي، كما ارتفعت الإيرادات أيضًا لتصل إلى 1.3 مليار جنيه مقارنة مع 819.9 مليون جنيه الفترة المناظرة من 2021.

تجدر الإشارة إلى أنه كان قد تم تداول بعض الأخبار مؤخرًا عن توقف مصانع «عبور لاند» عن الإنتاج بسبب أزمات توفير زيت النخيل، لتفصح الشركة للبورصة المصرية أن مصانع الجبن الأبيض توقفت لمدة 3 أيام، بسبب تأخر الإفراج الجمركى لمنتج زيت النخيل.

وأضافت الشركة أنه تم استئناف الإنتاج عقب ذلك بشكل طبيعى وتم الإفراج عن شحنة من زيت النخيل، مؤكدة أن تدبير العملة اللازمة لمستندات التحصيل بعد تحرير سعر الصرف أفضل بكثير ويتحسن يوميا.

«نعيم القابضة»

بداية، قالت بحوث شركة «نعيم القابضة»، إن نتائج أعمال شركة «عبور لاند» المعلنة عن الربع الثالث من العام الجارى تخطت توقعاتها على صعيد الربحية والإيرادات.

وأوضحت أنها كانت تتوقع تسجيل «عبور لاند» لأرباح بقيمة 89.2 مليون جنيه فقط، فى حين أن ربحية الشركة المُعلنة وفقًا للقوائم المالية المجمعة سجلت 145.8 مليون جنيه، وإيرادات بواقع 794 مليون جنيه فى أن المحقق فعليًا سجل 1.3 مليار جنيه.

ولفتت إلى أن هذا الارتفاع جاء مدفوعًا بالزيادات فى أسعار الجبن المُطبقة خلال الشهور التسعة الأولى من 2022 وارتفاع الأحجام سنويًا وربعيًا.

وأشارت «نعيم» إلى أن هامش الربح الإجمالى سجل خلال فترة الربع حوالى %19.5 بتراجع 3.7 نقطة مئوية سنويًا و2.4 نقطة مئوية ربع سنويًا، موضحةً أن السبب وراء التراجع السنوى تمثل فى ارتفاع تكلفة المواد الخام، إذ ارتفع سعر الحليب البودرة منزوع الدسم بنسبة %26.4 سنويًا، والذى يمثل حوالى %50 من تكاليف قطاع الجبن، ليسجل 4.3 ألف دولار للطن بنهاية الربع الثانى من 2022.

وتابعت أن أسعار الزبدة ارتفعت بنسبة %21.4 سنويًا لتصل إلى 6.2 ألف دولار للطن وهى تُمثل حوالى %20 من تكاليف قطاع الجبن.

وعلى مستوى القطاعات، لفتت «نعيم القابضة»، إلى أن إيرادات قطاع الجبن والتى تمثل %94 من الإجمالي، سجلت حوالى 1.27 مليار جنيه، بزيادة %66 سنويًا و%57.4 بشكل ربع سنوي، وأكدت أن الزيادة السنوية جاءت مدعومة بارتفاع أسعار الجبن بنسبة %46.1 وتصل إلى 35 ألف جنيه للطن.

ونوهت بأن ارتفاع حجم المبيعات بنسبة %13.7 سنويًا ليصل إلى 36 ألف طن كان ضمن العوامل الداعمة أيضًا، موضحةً أنهُ على أساس ربع سنوى ارتفع حجم المبيعات بنسبة %45.6.

وفسرت هذا النمو فى الأحجام بسبب مواجهة صغار مُصنعى الجبن الذين يمثلون %20 من إجمالى حجم السوق لبعض العوائق المالية، والتى من شأنها التأثير على قدراتهم الإنتاجية، فضلًا عن لجوء الطبقة منخفضة الدخل إلى مواد استهلاكية بأسعار معقولة نتيجة للقفزة الكبيرة فى أسعار معظم مواد الطعام.

وعلى صعيد قطاع الألبان، قالت «نعيم القابضة» إن إيراداته التى تمثل %3من الإجمالى سجلت حوالى 46 مليون جنيه، بتراجع %2.1 سنويًا بسبب انخفاض أحجام المبيعات والمنافسة الشرسة، ولكن ارتفعت على أساس ربع سنوى بنحو %16.5 بدعم من ارتفاع الأسعار.

وتابعت: أن إيرادات قطاع العصائر بلغت 22 مليون جنيه، بتراجع %29 سنويًا وبارتفاع 8.4% ربع سنوي.

كما بلغت مبيعات الجبن المطبوخ 7 ملايين جنيه، بتراجع %17.1 سنويًا و%6.8 ربع سنوي، موضحةً أن «عبور لاند» يتوافر لديها مخزون كافٍ يغطى الشهور الثلاثة المقبلة حتى نهاية العام.

وعلى جانب آخر، أوضحت بحوث «نعيم القابضة»، أنهُ رغم تراجع سعر اللبن البودرة منزوع الدسم مع ارتفاع أسعار الزبد عالميًا، وتأثيره فى تراجع هامش الربح الإجمالي، إلا أنه لا تستطيع الشركة الحصول على العملة الصعبة الكافية لتغطية مشترياتها من المواد الخام.

وتابعت «نعيم القابضة»، أن «عبور لاند» بدأت فى زيادة نسبة اللبن الخام المحلى فى إنتاجها بشكل مؤقت، لتجنب النقص الحالى فى العملات الأجنبية.

وقالت إن الصافى النقدى للشركة بلغ بنهاية الربع الثالث حوالى 53.2 مليون جنيه، مقابل 515.2 مليون جنيه فى الربع الثانى من 2022، إذ بلغت التدفقات الداخلية لرأس المال العام 396.2 مليون جنيه، واستمرت فى التوصية بشراء السهم عند سعر مستهدف 8.38 جنيه للسهم.

«بلتون المالية القابضة»

وعلى جانب آخر، قالت بحوث شركة «بلتون المالية القابضة»، إن نتائج شركة «عبور لاند» المحققة خلال الربع الثالث من العام الجاري، يتماشى بشكل عام مع تقديرها.

ولفتت إلى أن معدلات الربحية المحققة عن تلك الفترة جاءت مدعومة بحالات ارتفاع الأسعار وأحجام المبيعات، الأمر الذى عوض انكماش إجمالى هامش الربح بسبب ارتفاع تضخم التكلفة.

وأشارت «بلتون» إلى أن المبيعات المحققة خلال الربع الثالث من العام الجارى تجاوزت تقديراتها، موضحةً أنها جاءت مدعومة بشكل أساسى بالنمو المحقق من جانب قطاع الجبن الأبيض.

وتابعت: أن الإدارة تعتقد أن زيادة الحجم تعكس مكاسب الحصة السوقية، والتى من المحتمل أن تكون بسبب عدم قدرة اللاعبين الصغار على العمل وسط الديناميكيات الحالية الصعبة.

ولفتت إلى أن قطاع العصير قد شهد تحولاً مع زيادة المبيعات بأكثر من الضعف على أساس سنوى لتسجل 22 مليون جنيه فى الربع الثالث من العام، بعد أن أطلقت الشركة علامتها التجارية الجديدة.

وأوصت «بلتون» بشراء سهم الشركة فى البورصة المصرية وحددت قيمتهُ العادلة عند 7 جنيهات.

ووفقًا للقوائم المالية فقد سجلت الشركة مصروفات بيعية وتسويقية خلال الربع الثالث من العام بقيمة 33.6 مليون جنيه مقارنة مع 38.2 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، فى حين ارتفعت المصروفات العمومية والإدارية لتصل 21.3 مليون جنيه مقارنة مع 13.9 مليون جنيه بنفس الفترة من 2021.

وسجلت الشركة بفترة الربع الثالث من العام الجاري، خسائر فروق عملة بقيمة 10 ملايين جنيه، ومصروفات فوائد بقيمة 9.2 مليون جنيه.

«مباشر لتداول الأوراق المالية»

وقالت بحوث شركة «مباشر لتداول الأوراق المالية»، إن سياسات إدارة شركة «عبور لاند» فى شراء المواد الخام اللازمة للإنتاج والتسعير كذلك تمكنها من الحفاظ على هامش مجمل الربح عند المستويات المستهدفة.

ولفتت إلى أن «عبور لاند» تركز حاليًا على تواجدها فى سوق الجبن الأبيض المنكه بتقديم العديد من النكهات الجديدة للجبن التى تساعد بشكل عام فى زيادة مبيعات قطاع الجبن الأبيض وكذلك زيادة حصتها فى السوق.

وأضافت بحوث «مباشر»، أنه على الرغم من بطء الأداء فى قطاعات الحليب والجبن المطبوخ بسبب الظروف غير المسبوقة الواقعة على الصعيدين المحلى والعالمى حاليًا وهو ما يجعل من الصعب اختراق أسواق جديدة، إلا أن إدارة «عبور لاند» على ثقة من تحقيق أهدافها بزيادة حصتها فى السوق من خلال تنفيذ سياسات امتلاك علامة قوية وامتلاك عملاء مخلصين فى جميع القطاعات.

وفيما يتعلق بمزرعة الشركة، قالت «مباشر»، إن التشغيل الفعلى لها من المفترض أن يكون خلال النصف الثانى من العام المقبل، وذلك عقب استكمال التراخيص اللازمة المتعلقة بها.

وأوضحت «مباشر»، أن المزرعة تهدف إلى تربية 2500 بقرة هولشتاين كأول مرحلة للمشروع، فيما تبلغ مساحتها الإجمالية حوالى 42 فدانًا بتكلفة استثمارية تُقدر بنحو 225 مليون جنيه مصر، مشيرةُ إلى أنها من المفترض أن تعمل على تعزيز كفاءة إنتاج الشركة.

أما على صعيد نتائج الـ9 شهور الأول من العام الجاري، قالت «مباشر»، إن «عبور لاند» سجلت خلالها صافى ربح بقيمة 326.6 مليون جنيه، بزيادة بلغت %28 مقارنة بربح سجل 255 مليون جنيه الفترة المماثلة من العام الماضي.

وأوضحت أن هامش صافى الربح المحقق خلال نفس الفترة بلغ %10.4 مقارنة بـ%12 خلال الفترة المناظرة من العام الماضي.

وأرجعت الزيادة فى ربحية الشركة خلال فترة الـ 9 شهور إلى عدة عوامل كارتفاع مجمل الربح بنسبة 30 % ليبلغ 654 مليون جنيه مقارنة مع 501.5 مليون جنيه الفترة المقارنة من 2021.

وأوضحت أن هامش مجمل الربح شهد انكماش طفيف قدره 2.8 نقطة ليسجل %20.8 مقارنة مع %23.6 وذلك بسبب الضغوط التضخمية التى تشهدها الأسواق المحلية والعالمية إلى جانب ارتفاع سعر الدولار.

ولفتت إلى أن إيرادات الشركة خلال فترة الـ 9 شهور الأولى من العام بلغت 3.1 مليار جنيه، مقارنة مع 2.1 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام الماضي.

وتابعت أن فترة الـ9 شهور الأولى من العام الجاري، شهدت زيادة بنسبة %7 فى المصاريف العمومية والإدارية لتصل إلى 185.6 مليون جنيه مقارنة مع 173 مليون جنيه الفترة المناظرة.

وقالت إن تلك الفترة شهدت أيضًا تسجيل الشركة لخسائر فى العملات الأجنبية بقيمة 32.7 مليون جنيه مقارنة بمكاسب خلال المدة المقارنة بلغت 817 ألف جنيه، وارتفع صافى المصروفات الفوائد لتصل إلى 15 مليون جنيه مقارنة مع 10.5 مليون جنيه الفترة المقارنة.

وأضافت أن مبيعات الجبن الأبيض سجلت خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر الماضي، حوالى 2.9 مليار جنيه، بمعدل زيادة %51 عن الفترة المماثلة من 2021 والذى بلغت خلالهُ 1.9 مليار جنيه فقط، مما ساهم بإيرادات بنسبة %93.4 للشركة خلال تلك الفترة.

وقالت إن هذا الارتفاع فى إيرادات الجبن الأبيض جاء بدعم زيادة المبيعات الخاصة به، بنسبة %18 لتصل إلى 91.6 ألف طن، إلى جانب زيادة بنحو %30 فى متوسط أسعار البيع.

وتابعت: أن الزيادة فى الأسعار البيع للشركة عوضت الارتفاع الذى جاء فى تكاليف المواد الخام وسعر الدولار.

ونوهت باستمرار التباطؤ فى منتجات الألبان الذى بدأ منذ بداية العام نتيجة ارتفاع الأسعار والمنافسة الشديدة.

وأوضحت أن الزيادات السعرية عوضت انخفاض حجم المبيعات، مما أدى إلى تحقيق إيرادات بلغت 136 مليون جنيه خلال 9 أشهر من عام 2022، مسجلة زيادة بنسبة %5 مقارنة مع 130 مليون جنيه فى الفترة نفسها من عام 2021.

وقالت إن مبيعات الألبان ساهمت بنسبة %4.3 بالنسبة لإجمالى الإيرادات خلال فترة الـ9 شهور، مشيرة إلى أن إدارة «عبور لاند» كانت قد بدأت فى زيادة أسعار منتجات الألبان تدريجيًا بسبب ارتفاع الأسعار المحلية للحليب الخام الطازج.

وأضافت بحوث «مباشر» إن قطاع العصائر خلال فترة أول 9 شهور من العام الجاري، شهد زيادة قوية فى المبيعات عقب إطلاق العلامة التجارية الجديدة «لوفلى» التى تستهدف شرائح المستهلكين الأقل مقارنة بالمنتجات الأصلية من عصير عبور لاند.

واستكملت «مباشر»، إن العلامة التجارية الجديدة رفعت إيرادات قطاع العصير بنحو %78 لتصل إلى 48 مليون جنيه مقارنة مع 27 مليون جنيه فى الفترة ذاتها من العام الماضى 2021.

أما بالنسبة لقطاع الجبن المطبوخ قالت «مباشر» إن إيراداتهُ سجلت 23 مليون جنيه بزيادة %10 مقارنة مع 21 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى 2021.

وأشارت إلى أن الشركة كانت قد بدأت مؤخرًا إنتاج وحدة جديدة بحجم 50 جرام من منتج “MAFROODA”، موضحةً أن الحجم الجديد يعادل حوالى 4 قطع من الجبن المثلث كما أنها تباع بسعر منخفض ويمكن استخدامها كمنتج أثناء التنقل.

وقالت «مباشر» إن إدارة شركة «عبور لاند» تتوقع نمو الحجم الجديد بقوة خلال الفترات المقبلة، وإن يخترق سوق الجبن المثلث مما يضيف المزيد من الحصة السوقية إلى قطاع الجبن المطبوخ.

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