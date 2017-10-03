أسعار الجبس تستقر في سبتمبر مقارنة بأغسطس

فى حين شهدت أسعار الزلط انخفاضا بمعدل 7.4 %
رضوى عبد الرازق
استقرت أسعار الجبس والسن والجير، خلال شهر سبتمبر مقارنة بأغسطس الماضى.
فى حين شهدت أسعار الزلط انخفاضا بمعدل 7.4 % وذلك وفقا لنشرة أسعار مواد البناء الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء بوزارة الإسكان والمرافق.
وفيما يلى جدول بتغيرات الزلط والجبس والسن والجير ، مقارنة بأغسطس الماضى وسبتمبر 2016 :
الزلط :
معدل التغير
عام 2016
عام2017
الوحدة
النوع
عن العام السابق
عن الشهر السابق
سبتمبر
سبتمبر
اغسطس
63.5 %
0%
52
85
85
م3
مخصوص
5.9%
-7.4 %
118
125
135
م3
فينو
السن
معدل التغير
عام 2016
عام2017
الوحدة
النوع
عن العام السابق
عن الشهر السابق
سبتمبر
سبتمبر
اغسطس
80.6%
0%
36
65
65
م3
سن2- مقاس 22
الجبس
معدل التغير
عام 2016
عام2017
الوحدة
النوع
عن العام السابق
عن الشهر السابق
سبتمبر
سبتمبر
اغسطس
19%
0%
693
825
825
طن
فاخر للفرم والحليات والمصيص
33.3%
0 %
495
660
660
طن
مكلسن للتشغيل
الجير
معدل التغير
عام 2016
عام2017
الوحدة
النوع
عن العام السابق
عن الشهر السابق
سبتمبر
سبتمبر
اغسطس
69.9%
0%
1073.5
1824
1824
الطن
المطفأ