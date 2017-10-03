اقتصاد وأسواق

أسعار الجبس تستقر في سبتمبر مقارنة بأغسطس

فى حين شهدت أسعار الزلط انخفاضا بمعدل 7.4 % رضوى عبد الرازقاستقرت أسعار الجبس والسن والجير، خلال شهر سبتمبر مقارنة بأغسطس الماضى. فى حين شهدت أسعار الزلط انخفاضا بمعدل 7.4 % وذلك وفقا لنشرة أسعار مواد البناء الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد