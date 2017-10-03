اقتصاد وأسواق

أسعار الجبس تستقر في سبتمبر مقارنة بأغسطس

فى حين شهدت أسعار الزلط انخفاضا بمعدل 7.4  %  رضوى عبد الرازقاستقرت أسعار الجبس والسن والجير، خلال شهر سبتمبر مقارنة بأغسطس الماضى. فى حين شهدت أسعار الزلط انخفاضا بمعدل 7.4  %  وذلك وفقا لنشرة أسعار مواد البناء الصادرة عن  الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد
4 أكتوبر، 2017 4 أكتوبر، 2017

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فى حين شهدت أسعار الزلط انخفاضا بمعدل 7.4  %  


رضوى عبد الرازق

استقرت أسعار الجبس والسن والجير، خلال شهر سبتمبر مقارنة بأغسطس الماضى. 

فى حين شهدت أسعار الزلط انخفاضا بمعدل 7.4  %  وذلك وفقا لنشرة أسعار مواد البناء الصادرة عن  الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء بوزارة الإسكان والمرافق.

وفيما يلى جدول بتغيرات الزلط والجبس والسن والجير ، مقارنة بأغسطس الماضى وسبتمبر 2016 :

الزلط  :

معدل التغير

عام 2016

عام2017

 

الوحدة

النوع

عن العام السابق

عن الشهر السابق

سبتمبر

سبتمبر

اغسطس

63.5 %

0%

52

85

85

م3

مخصوص

5.9%

-7.4 %

118

125

135

م3

فينو

السن 

معدل التغير

عام 2016

عام2017

 

الوحدة

النوع

عن العام السابق

عن الشهر السابق

سبتمبر

سبتمبر

اغسطس

80.6%

0%

36

65

65

م3

سن2- مقاس 22

الجبس

معدل التغير

عام 2016

عام2017

 

الوحدة

النوع

عن العام السابق

عن الشهر السابق

سبتمبر

سبتمبر

اغسطس

19%

0%

693

825

825

طن

فاخر للفرم والحليات والمصيص

33.3%

0 %

495

660

660

طن  

مكلسن للتشغيل

 

الجير

معدل التغير

عام 2016

عام2017

 

الوحدة

النوع

عن العام السابق

عن الشهر السابق

سبتمبر

سبتمبر

اغسطس

69.9%

0%

1073.5

1824

1824

الطن

المطفأ

 

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