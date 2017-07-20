أسعار التوكيل تجبر أصحاب السيارات على الصيانة فى الورش

أحمد شوقي:اضطر بعض ملاك السيارات على إجراء الصيانات المطلوبة، سواء الدورية أو الطارئة، خارج مراكز الخدمة المعتمدة، بسبب ارتفاع أسعارها.وشهدت الفترة الماضية ارتفاعا فى أسعار خدمات ما بعد البيع بمراكز الصيانة التابعة للوكلاء، على خلفية تراجع قيمة الجنيه، وارتفاع تكاليف استيراد قطع الغيار، وز



أحمد شوقي:



اضطر بعض ملاك السيارات على إجراء الصيانات المطلوبة، سواء الدورية أو الطارئة، خارج مراكز الخدمة المعتمدة، بسبب ارتفاع أسعارها. وشهدت الفترة الماضية ارتفاعا فى أسعار خدمات ما بعد البيع بمراكز الصيانة التابعة للوكلاء، على خلفية تراجع قيمة الجنيه، وارتفاع تكاليف استيراد قطع الغيار، وزيادة أعباء التمويل اللازم لإقامة مراكز الخدمة الجديدة. وأرجع عدد من العاملين بسوق السيارات ارتفاع التكاليف لدى الوكلاء مقارنة بالورش العادية، إلى أن صيانات مراكز الخدمة المعتمدة تتضمن بنودًا عديدة، قد لا يرغب العميل تضمينها ضمن بنود الصيانة الدورية. يقول مصدر مسئول شركة تويوتا إيجيبت؛ إن السبب وراء هروب العملاء من إجراء الصيانات الدورية فى التوكيل، هو ارتفاع الأسعار، سواء قطع الغيار أو المصنعية. وأضاف أن بعض العملاء يرون أن الوكلاء يحاولون زيادة البنود التي تتضمنها الصيانة الدورية، بغرض تحصيل مبالغ مالية أكثر، دون أن تكون لهذه البنود قيمة فنية تذكر. وأوضح أن ظاهرة الهروب من مراكز الخدمة المعتمدة تزداد بعد انتهاء فترة الضمان، على اعتبار أن العميل يرى أنه لن يخسر شيئا في حال أجرى الصيانة خارج المراكز المعتمدة، موضحا أن الأمر يتوقف أيضًا على مستوى الخدمة التى تقدمها التوكيلات المختلفة، فكلما كانت متميزة كان هروب العملاء أقل. وأشار المصدر إلى أن إجراء الصيانة داخل المراكز المعتمدة أفضل، إذ يحصل العميل على فاتورة بما دفعه، وفي حال ظهرت أية عيوب أو أخطاء تتعلق بالخدمة، يكون من حقه العودة إلى المركز المعتمد، وإصلاح الخطأ أو استراداد ما دفعه. وقال إن تقديم الخدمة من خلال التوكيل أفضل فنيًا للسيارة، من حيث زيادة عمرها الافتراضي، والحفاظ على قيمتها السوقية، فأحد البنود الرئيسية التي ترفع من سعر السيارة المستعملة، هو إجراء الصيانات بشكل دوري بمراكز خدمة التوكيل، ويشكل هذا عامل ثقة لدت المشتري، إن إن بإمكانه العودة إلى أرشيف السيارة لدى الوكيل ومطالعة التطورات التي مرت بها، وأنواع الصيانات التي تم إجراؤها، وما إذا كانت قد تعرضت من قبل لحادث من عدمه. وأكد أن نسبة عملاء تويوتا إيجيبت، الذين يفضلون إجراء الصيانات خارج مراكز الخدمة المعتمدة لا يتجاوز 1% من نسبة العملاء ككل، لكن النسبة ترتفع بين العملاء الذين تخرج مركباتهم من فترة الضمان. وأوضح مصدر مسئول بشركة جي بي أوتو غبور، أن ظاهرة الهروب من إجراء الصيانات الدورية بالتوكيل منتشرة بشكل أوسع ببعض توكيلات العلامات التجارية الأوروبية، خاصة تلك التي تواجه مشكلات تتعلق بتوفير قطع الغيار، إذ يكون العميل مضطرًا للانتظار لفترات طويلة حتى تتوفر قطعة الغيار المطلوبة، أو يضطر لشراؤها من خارج التوكيل بأسعار مرتفعة. وأشار إلى أن نسبة من عملاء الشركة يفضلون إجراء الصيانات المختلفة خارج مراكز الخدمة المعتمدة، لكنه أشار إلى أنها نسبة محدودة، مقارنة بعدد عملاء الشركة. ولفت إلى أن نسبة الإشغال بمراكز الخدمة المعتمدة لدى “غبور أوتو” مرتفعة للغاية، وتمتد قوائم الحجز لأسبوع على الأقل، وأرجع ذلك إلى توفر قطع غيار السيارات الخاصة بالشركة بمراكز خدمتها، وعدم توفرها في الخارج، باستثناء قطع الغيار “المضروبة”، التي يتم تسويقها على أنها أصلية. وأشار عبد الهادي حسن، مدير الأمراء للسيارات إلى انتشار ظاهرة هروب العملاء من مراكز الخدمة المعتمدة بشكل كبير خلال الفترة الماضية، مبررا ذلك بالارتفاعات غير المسبوقة في الأسعار. ونفى تأثير الصيانات غير المعتمدة على جودة السيارة، أو عمرها الافتراضي، مبررا ذلك بأن من يقوم بإجراء الصيانة داخل المركز المعتمد أو خارجه، فني مؤهل للقيام بالمهمة. وقال إن الصيانات الدورية عمل روتينى فى الغالب، ومن ثم فالعميل ليس مضظرا لإجراءها داخل المراكز المعتمدة، موضحا أن بعض العملاء لم يلجأوا إلى التوكيل لإجراء الصيانة منذ شراء سياراتهم، ومع ذلك تعمل سياراتهم بمستوى عال من الجودة، ولم تتأثر سلبيًا بإجراء الصيانة في الخارج.

