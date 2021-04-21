أسعار التكييفات والمراوح والديب فريزر 2021

سجلت أسعار التكييفات تفاوتا وفقاً لماركتها المختلفة، حيث بلغت أسعار التكييفات 3 حصان 11.3 ألف جنيه لماركة كاريير

رصدت “المال”، في تقريرها التالي أسعار عدد من الأجهزة الكهربائية المنزلية الأكثر طلبا في صيف 2021.

أسعار التكييفات 2021

سجلت أسعار التكييفات تفاوتا وفقاً لماركتها المختلفة، حيث بلغت أسعار التكييفات 3 حصان 11.3 ألف جنيه لماركة كاريير، فيما سجلت تكييفات فريش 9900 جنيه، وسجل تكييف ميديا قرابة 10.3 ألف جنيه.

وسجلت أسعار التكييفات 1.5 حصان 5500 جنيه لتكييف فريش، و5560 جنيها لتكييف ميديا، و7200 جنيه لتكييف كاريير.

أسعار الديب فريزر 2021

وسجلت أسعار الديب فريزر لعام 2021 تباينا وفقا لأحجامها وسعة الأدراج وعددها، وبلغت أسعار الديب فريزر لعام 2021، نحو 7700 جنيه لديب فريزر 5 أدراج ماركة توشيبا، و6300 جنيه لماركة وايت وال، و7000 جنيه لماركة بيكو، و5650 جنيه لماركة الكتروستار.

أسعار المراوح 2021

وتباينت أسعار المراوح الاستاند وفقا لحجمها وكونها بريموت كنترول للتحكم في غلقها وفتحها من عدمه.

وجاءت الأعلى لماركة توشيبا لمروحة ستاند بريموت كنترول مقاس 18 بسعر 900 جنيه، تلتها مروحة تورنيدو بسعر قارب 740 جنيها لنفس المقاس.

واقتربت منها أسعار مراوح فريش حيث قاربت على 730 جنيها بسعر المروحة الاستاند مقاس 18، وإن اختلفت درجة الثبات وكان الصنفان بنفس السعر بريموت كنترول وآخر بدون وكان فارق السعر بقوة ثبات المروحة.

واقتربت مراوح المكتب صغيرة الحجم من 400 جنيه للواحدة.