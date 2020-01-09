أسعار البيض في مصر بأسواق الخميس 9 يناير 2020 ﻿

إن إنتاج مصر من البيض يكفى للاستهلاك المحلى بل يزيد على الطلب.

ارتفعت أسعار البيض في السوق المحلية، اليوم الخميس، بنحو جنيه ليتراوح الطبق بين 37 و38 جنيهًا، وفقًا لعبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

وبحسب تصريحات سابقة لرئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، فإن إنتاج مصر من البيض يكفى للاستهلاك المحلى بل يزيد على الطلب.

وقال إنه بناء على آخر إحصائية فإن نصيب الفرد من بيض المزارع المحلية يصل إلى 130 بيضة سنويًا.

وذكر رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، أن إنتاج مصر من البيض ارتفع إلى 13 مليار بيضة سنويًا.