اقتصاد وأسواق

أسعار البيض في مصر بأسواق الثلاثاء 31 مارس 2020

سعر طبق البيض يتراوح بين 35 و36 جنيهًا
أحمد اللاهوني 2:24 م, الثلاثاء, 31 مارس 20 2:24 م, الثلاثاء, 31 مارس 20

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انخفضت أسعار البيض، اليوم الثلاثاء، فى السوق المحلية، بنحو جنيهين، ليتراوح الطبق بين 35 و36 جنيهًا، وفقًا لعبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

سعر طبق البيض يتراوح بين 35 و36 جنيهًا

وبحسب تصريحات سابقة لرئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية فإن إنتاج مصر من البيض يكفي للاستهلاك المحلي بل يزيد على الطلب.

وقال إنه بناء على آخِر إحصائية فإن نصيب الفرد من بيض المزارع المحلية يصل إلى 130 بيضة سنويًّا.

وذكر رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، أن إنتاج مصر من البيض ارتفع إلى 13 مليار بيضة سنويًّا.

وبحسب الدكتورة مني محرز، نائب وزيرالزراعة واستصلاح الأراضي لشئون الثروة الحيوانية والإنتاج الداجني السابقة، فإن قطاع الانتاج الداجني يعد أحد القطاعات كثيفة العمالة، يصل حجم العمالة به لنحو2.5 مليون عامل، بطاقة إنتاجية تبلغ حاليًّا نحو مليار و100 مليون طائر، ونحو 13 مليار بيضة.

وأشارت إلى أنه تم رفع إحداثيات مواقع الانتاج الداجني، يبلغ عدد مزارع الدواجن المرخصة حتى منتصف فبراير 2019 نحو 10731 مزرعة، وعدد مصانع الأعلاف المرخصة 1493 مصنعًا، بإجمالي 12290 منشأة ثروة داجنة.

وتابعت أن خطة الدولة لدفع قطاع الثروة الداجنة تتضمن تشجيع إقامة المشروعات المتكاملة بالمناطق الصحراوية لتشمل مراحل التفريخ والإنتاج والمجازر وإنتاج الأعلاف ووحدات تدوير المخلفات والزراعات التكاملية.

ولفتت إلى إقامة منظومة الشباك الواحد لتشجيع الاستثمار بقطاعات الإنتاج الحيواني وتيسيرإجراءات منح التراخيص والموافقات للمشروعات، وبحث استغلال الطاقة النظيفة من الموارد الطبيعية المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أو البيوجاز والغازالطبيعي في تشغيل المشروعات الإنتاجية الجديدة.

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بقلم أحمد اللاهوني

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