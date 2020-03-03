أسعار البيض في مصر بأسواق الثلاثاء 3 مارس 2020

استقرت أسعار البيض، اليوم الثلاثاء، فى السوق المحلية ليتراوح الطبق بين 35 و36 جنيهًا، وفقًا لعبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

عبدالعزيز السيد: سعر طبق البيض تراوح بين 35 و36 جنيهًا

وبحسب تصريحات سابقة لرئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية فإن إنتاج مصر من البيض يكفى للاستهلاك المحلى بل يزيد على الطلب.

شعبة الثروة الداجنة: إنتاج مصر من البيض ارتفع إلى 13 مليار بيضة سنويا

وقال إنه بناء على آخر إحصائية فإن نصيب الفرد من بيض المزارع المحلية يصل إلى 130 بيضة سنويًا.

وذكر رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، أن إنتاج مصر من البيض ارتفع إلى 13 مليار بيضة سنويا.

وبحسب الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشئون الثروة الحيوانية والإنتاج الداجني السابقة، فإن قطاع الإنتاج الداجني يعد أحد القطاعات كثيفة العمالة، يصل عدد العمالة به لنحو 2.5 مليون عامل، بطاقة إنتاجية تبلغ حاليا نحو مليار و100 مليون طائر، ونحو 13 مليار بيضة.

وأشارت إلى أنه تم رفع إحداثيات مواقع الإنتاج الداجني، يبلغ عدد مزارع الدواجن المرخصة حتى منتصف فبراير 2019 نحو 10731 مزرعة، وعدد مصانع الأعلاف المرخصة 1493 مصنعا، بإجمالي 12290 منشأة ثروة داجنة.